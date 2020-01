Een Schotse man schrok zich dood toen hij een grafsteen met zijn eigen naam zag op het kerkhof bij hem in de buurt. “Dus daarom belde niemand me nog”, bedenkt hij zich.

Alan Hattel telt 75 lentes en is levend en wel. Onlangs wandelde de man uit de Schotse plaats Forfar door het plaatselijke kerkhof. Plots kwam hij een grafsteen tegen met exact zijn voor- en achternaam.

De man moest er even van bekomen en besefte ineens dat dat de reden moet zijn waarom zijn sociaal leven de laatste tijd een dipje kende. “Mijn telefoon heeft al drie maanden niet meer gerinkeld. Ik vond dat zo vreemd, maar nu weet ik waarom niemand me nog opbelde”, vertelde hij aan Daily Mail.

Alan weet intussen hoe dit is kunnen gebeuren. Zijn ex-vrouw kocht het stukje grond met de bedoeling om er later samen begraven te worden. Hun namen werden al op de grafsteen gezet. De vader van twee wil dat echter niet. “Ik heb nooit gezegd dat ik naast mijn ex-vrouw begraven wil worden. We zijn al 26 jaar gescheiden. Hoewel we geen ruzie hebben, vind ik het vreemd van haar. Ontdekken dat je een graf hebt terwijl je nog springlevend bent, is niet iets dat je elke dag overkomt”, klinkt het.

Hij probeert het euvel nu via de gemeente te verhelpen.

