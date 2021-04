Het menselijk lichaam heeft een heleboel geheimen. Voor sommige raadsels hebben we nog steeds geen pasklaar antwoord ontdekt, andere mysteries hebben we (na lang zoeken) eindelijk ontrafeld. Maar net omdat het zo lang duurde om de waarheid te achterhalen, zijn sommige verschijnselen omgeven door mythes.

Een van de mysteries waar we op doelen, zijn de witte vlekjes die je weleens op je nagels terugvindt. Toen je je ouders er als kind naar vroeg, zeiden zij waarschijnlijk dat dat te wijten was aan een tekort (of een teveel) aan kalk in je lichaam. Klein detail: je nagels zijn gemaakt van keratine. Kalk heeft er dus niets mee te maken. Maar waar komen die vlekjes dan wel vandaan?

Te veel druk

De wetenschappelijke term voor het verschijnsel is leukonychia. Dat klinkt erg exotisch en een beetje beangstigend, maar wees gerust, niets is minder waar. In werkelijkheid ontstaan de vlekjes in de groeifase van je nagel. Voordat die aan de oppervlakte verschijnt, is je nagel zich namelijk al zes weken aan het ontwikkelen. En als er in die tijd druk werd uitgeoefend op de nagel-in-wording, zorgt dat voor een witte vlek eens die zich aan de buitenwereld toont. Misschien stak je vinger tussen de deur, misschien stootte je tegen de kast of misschien zijn je nepnagels wel zo lang en zwaar dat ze te veel druk zetten op de zich ontwikkelende nagel. Wat de reden ook moge zijn, je hoeft je dus nergens zorgen over te maken.

Het bericht AHA! Daar komen die witte vlekjes op je nagels vandaan verscheen eerst op Metro.