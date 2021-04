In de mood komen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommigen hebben altijd en overal zin in een potje seks, maar voor anderen moet de hele setting perfect zijn willen ze tussen de lakens duiken. Muziek kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Je hebt zelf vast al gemerkt hoezeer een vleugje muziek je stemming kan beïnvloeden. Het kan je oppeppen, je aan het huilen brengen of je frustraties naar boven halen. En het kan er dus ook voor zorgen dat je meer of net minder zin hebt in seks.

Nederlands boven – of toch niet

Radiostation 100% NL vond het weleens tijd om dat fenomeen te onderzoeken en peilde naar de muzieksmaak van de Nederlander. Welke muziek brengt hen in de mood? En welk genre is een absolute no-go? En als we de resultaten mogen geloven, zet je in de meeste gevallen beter geen Nederlandstalige muziek op tijdens een vrijpartij. Slechts 3% van de ondervraagden gaf aan dat ze daardoor net sneller in de stemming raakten. Goed om weten!

Het bericht Deze muziek zet je beter niet op tijdens de seks verscheen eerst op Metro.