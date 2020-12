Een 12-jarige jongen uit Manchester heeft zijn dj-apparatuur mogen inleveren, nadat zijn school erachter kwam dat hij een illegaal feest op de wc had georganiseerd.

Een leuke lunch is het zeker geweest: de 12-jarige Cael Bell zorgde voor een spontane rave op de wc’s van het St Antony’s Catholic College. Dat gebeurde in de lunchpauze van de middelbare school. De jongen had alle leerlingen van zijn jaar uitgenodigd via Snapchat. Bell had aan alles gedacht: er waren zelfs frisdrank en snacks aanwezig, terwijl Bell z’n dj-skills showde op de draaitafel.

Het feestje duurde zo’n dertig minuten voordat leraren er een einde aan maakte. De 12-jarige heeft z’n speakers en dj-lampen in mogen leveren.

Feestje op school

Caels moeder werd diezelfde dag nog door de school gebeld, maar kan alleen maar lachen om het incident. “Is het erg dat ik dit heel grappig vind?”, vraagt ze zichzelf op Facebook af. “Het is een verschrikkelijk jaar geweest en ik kan echt niet boos worden op mijn zoon als hij z’n best doet om het wat leuker te maken”, vertelt de 41-jarige Louise Bell aan The Mirror.

“Toen ik gebeld werd, vielen alle puzzelstukjes op z’n plaats. Cael was vroeg wakker die dag en stond al heel vroeg aangekleed klaar om naar school te gaan, dat heeft hij normaal gesproken nooit”, vertelt ze. “Hij had een grote glimlach op z’n gezicht en vertelde me dat er een feestje was op school. Ik besteedde er verder niet veel aandacht aan.”

Promoten op Snapchat

Terwijl Cael nog op school zat, werd Louise thuis gebeld over het feestje dat wel degelijk plaats had gevonden. “Ik heb hem ernaar gevraagd toen hij thuiskwam. Hij zei dat hij een week van te voren is gaan promoten op Snapchat en dat het feestje een halfuur duurde voor het werd afgebroken. Ik hoop dat er beelden van het feestje zijn, het klinkt goed”, besluit ze lachend.

Boos is ze niet. “Hij heeft niets verkeerds gedaan. De school was aangenaam verrast en probeerden ook echt hun lachen in te houden toen ze me belden.” En waarom Cael het gedaan heeft? “Hij vindt school maar saai en zei dat er niets te doen was tijdens de lunch.”

