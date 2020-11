Bij de Chatham Eilanden zijn bijna honderd grienden, een soort walvissen, omgekomen. De Chatham Eilanden vormen een afgelegen archipel die deel uitmaakt van Nieuw-Zeeland. Volgens de natuurbescherming spoelden de dieren afgelopen weekend al aan.

Het was erg lastig om de dieren te redden: de Chatham Eilanden liggen zo’n 800 kilometer ten zuiden van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland. 69 van de dieren waren al dood toen de reddingswerkers aankwamen, zegt een ambtenaar van het departement van natuurbescherming. Er zijn ook 28 grienden geëuthanaseerd.

Volgens de beambte moesten de dieren worden afgemaakt “vanwege de slechte zee-omstandigheden en vrijwel de zekerheid dat er witte haaien in de buurt waren die door de geur zouden worden aangetrokken”. De lokale Maori-gemeenschap heeft een ceremonie gehouden voor de geesten van de omgekomen walvissen. De kadavers zijn ter plekke achtergelaten om op natuurlijke wijze te ontbinden.

We’re saddened to hear of a mass pilot whale stranding earlier this week on the Chatham Islands. More than 100 pilot whales and bottlenose dolphins stranded over the weekend at this very remote location.

Photo: Sam in the Wild pic.twitter.com/eK7QSP9nsl

— Project Jonah (@ProjectJonah) November 24, 2020