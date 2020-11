Een buschauffeur van De Lijn is op Twitter tot held gebombardeerd nadat er een video verscheen waarin hij een bejaarde vrouw van de treinsporen redt. Net op tijd, want enkele tellen gaan de slagbomen naar omlaag.

De buschauffeur was op 17 november op weg in het West-Vlaamse Loppem toen hij op de overweg plots een hulpeloze bejaarde vrouw zag liggen. De vrouw was van haar fiets gevallen, zo getuige de tweewieler die naast haar op de sporen ligt. Op de beelden van de dashcam is te zien hoe de chauffeur zich aan de kant zet en de vrouw ter hulp snelt.

De man sleept eerst de fiets van de sporen, om daarna de dame recht te helpen. Geen seconde te laat, want intussen zijn de lichten al op rood gesprongen en gaan de slagbomen naar beneden. Op dat moment stoppen ook andere weggebruikers om te helpen.

In tijden van kritiek op de buschauffeurs stellen we voor deze heldendaad van gisteren eens te bekijken. Hoe deze buschauffeur de dame van + 70 jaar direct ter hulp snelde en haar leven gered heeft, intussen reden andere gewoon voorbij. @VTMNIEUWS @vrtnws @vakbondABVV #Bus_Car pic.twitter.com/ytpTVRYG4S — Steven Steyaert (@SteyaertS) November 25, 2020

“Mens is goed van aard”

Het filmpje wordt massaal gedeeld en lovend becommentarieerd. “Not all heroes wear capes”, aldus een werknemer van De Lijn op Twitter. “Ze werken gewoon bij ons!” Maar ook de andere weggebruikers worden geprezen. “De mens is inherent goed van aard, nogmaals bewezen”, klinkt het.

