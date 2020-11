Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) verwacht dat het komende griepseizoen niet al te fel zal zijn. “Dat zou een meevaller zijn, want het omgekeerde kunnen we ons niet permitteren in combinatie met de aanhoudende COVID-pandemie”, zo heeft hij gezegd.

“Ik denk dat we dit seizoen maar weinig griep zullen hebben”, zegt Van Ranst aan Belga. “Veel bacteriën en virussen hebben we dit jaar minder vaak gezien.”

De oorzaak daarvan ligt bij de verschillende maatregelen die genomen worden om een besmetting met het coronavirus te vermijden. Het gaat dan niet enkel om de lockdown, maar ook om het opvolgen van basisregels als handen wassen en afstand houden. “We zien duidelijk het belang van die maatregelen voor het voorkomen van andere aandoeningen. Zo waren er deze zomer minder maag- en darminfecties.”

Ook voor de verspreiding van het influenzavirus, dat de griep veroorzaakt, kan dit dus een remmend effect hebben. “In Australië was er dit jaar ook bijna geen griep”, duidt Van Ranst.

Perfecte storm

Het blijft afwachten of die trend zich ook hier zal doorzetten. Maar als dat het geval is, dan zal dat in elk geval een “meevaller” zijn, klinkt het. “Het omgekeerde kunnen we ons niet permitteren. Een combinatie van een derde golf coronabesmettingen met een normaal griepseizoen zou een ’perfecte storm’ zijn die ons zorgsysteem zou overbelasten.” Van Ranst benadrukt dat ook de evolutie van het griepvirus volop in het oog wordt gehouden.

