Met dat ene miezerige plantje in de vensterbank kun je tegenwoordig niet meer aankomen. En twee kleine vetplantjes op een plankje voldoen ook allang niet meer. Wie tegenwoordig een stijlvol interieur wil creëren gaat voor veel groen. Planten in huis zijn een trend en dat is niet voor niets. Er zijn veel voordelen en die zetten we hier op een rij.

Planten geven namelijk niet alleen sfeer, ze zorgen ook nog eens voor een gezond binnenklimaat. Planten zuiveren de lucht en zetten nare stoffen om in gezonde zuurstof. Planten bieden ook nog eens een goede akoestiek. Vooral planten met grote bladeren absorberen geluid. Een ruimte wordt er gewoonweg rustiger van. Dat doen ze ook al door hun kleur, want groen staat erom bekend dat het rust geeft en stress kan verminderen. En dan zorgen ze ook nog eens voor de juiste luchtvochtigheid in een kamer waardoor de kans op een verkoudheid afneemt. De lucht blijft heel gezond en wordt niet te droog.

Kamerplanten geven sfeer en een goed gevoel

Dat is een flinke reeks aan voordelen van groene planten, maar dat is niet het enige waarom mensen kiezen voor een interieur vol planten. De sfeer en het goede gevoel hebben veelal de overhand. Kamerplanten zijn in je eigen huis een welkome aanvulling op de inrichting en als je op zoek bent naar een andere woningen? Kamerplanten helpen zelfs je huis sneller te verkopen. Want wie valt niet als een blok voor zo’n stijlvol interieur dat direct een goed gevoel geeft?

We kunnen niet zonder natuur om ons heen

Een ander aspect waarom planten het zo goed doen is dat we een sterke hang hebben naar de natuur. Die behoefte wordt eigenlijk steeds groter. Nu we lange tijd aan huis gekluisterd zijn en slechts naar buiten gaan voor een wandeling of fietstochtje zijn we meer en meer de natuur gaan waarderen. We worden ons steeds bewuster van het feit dat we niet zonder kunnen en er zuinig op moeten zijn. Dat treft ons niet alleen via natuurdocumentaires van de bekende David Attenborough, zoals A Life On Our Planet, maar ook in het klein in onze eigen achtertuin en in ons interieur. De natuur doet ertoe.

Halen we planten in huis dan moeten we daar goed voor zorgen en dat speelt onbewust een rol in de zorg voor onze omgeving. Het zet ons op het spoor van de natuur en we waarderen het als de plant dankzij een goede verzorging groeit en bloeit. Dat klinkt misschien overdreven, maar zo werkt het nu eenmaal in ons brein. Wie het kleine niet eert…

Laat kinderen een eigen plant verzorgen

Het speelt ook een rol in het leven van onze kinderen. Als zij zich bewust worden van de waarde van die natuur, zullen ze minder snel hun rug daarvan afkeren. Het verzorgen van planten in de tuin of in ons huis, het speelt allemaal een rol bij het ‘weten’ dat we goed voor de natuur moeten zorgen. Het is dan ook niet zo gek om ze de verantwoordelijkheid te geven voor het verzorgen van een plant op hun eigen kamer.

Alle reden om te kiezen voor kamerplanten

Welke planten dat zijn? Wie de seventies aanhangt zal kiezen voor sansevieria’s in zijn of haar interieur. De pannenkoekenplant is momenteel een hit en de bananenplant doet het ook goed. Voor welke plant je ook kiest, groot of klein, staand of hangend, ze geven sfeer, en in je interieur creëer je daarmee ook nog eens een flinke portie frisse en zuivere lucht. Alle reden om te kiezen voor kamerplanten.