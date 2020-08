De N-VA-afdeling in Beveren verontschuldigt zich voor een tweet van schepen Inge Brocken over viroloog Marc Van Ranst. Dat laat N-VA Beveren weten in een Facebookbericht. Brocken beet Van Ranst in het intussen verwijderde twitterbericht toe “te oogsten wat hij zaait” nadat de viroloog op Twitter had geklaagd over een man die hem zou hebben bedreigd en daarbij een Hitlergroet zou hebben gemaakt.

Inge Brocken, als schepen bevoegd voor onder meer Erfgoed, Dierenwelzijn en Toerisme in Beveren, oogstte zondag heel wat kritiek met een tweet aan het adres van Marc Van Ranst. De viroloog deelde een foto van een man die hem in het station van Mechelen zou hebben uitgescholden voor ’linkse rat’. Op de foto is te zien hoe de man een Hitlergroet maakt. “Arme Marc Van Ranst, Calimero”, tweette Brocken daarop. “Bijna medelijden. Je oogst wat je zaait.”

“Mevrouw Brocken wou met haar bericht de politieke opvattingen van de heer Marc Van Ranst laken”, laten de lokale N-VA-voorzitter en de eerste schepen in Beveren Jens De Wael en Filip Kegels weten in een Facebookpost. “Wij begrijpen echter de commotie die is ontstaan. Wij keuren het fysiek belagen van iemand omwille van politieke standpunten absoluut af. Tevens vinden wij het brengen van een Hitlergroet verwerpelijk.”

De tweet van Brocken werd snel verwijderd, stelt N-VA Beveren, “omdat ze zelf besefte dat haar tweet heel fout geïnterpreteerd kon worden”. “We willen langs deze weg benadrukken dat noch schepen Brocken, noch N-VA Beveren fysieke bedreigingen en/of fascistische symbolen tolereren. Dit strookt niet met onze waarden en veroordelen we heel klaar en duidelijk.” De N-VA-afdeling verontschuldigt zich en zal het voorval “intern verder bespreken”, klinkt het nog.