Ons land scherpt de regels aan voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU naar België komen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdag. Reizigers zullen het PLF-document moeten invullen ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België.

De regels voor reizigers die per boot of vliegtuig naar België reizen, gelden voortaan ook voor reizigers die met de bus of trein vanuit landen buiten de EU en buiten de Schengenzone naar ons land komen.

PLF-document

Meer bepaald moeten reizigers het PLF-document invullen, ongeacht de duur van hun verblijf in het buitenland en in België. Daarnaast moeten reizigers die uit een rode zone komen en die hun hoofdverblijfplaats niet in ons landen hebben, een negatieve PCR-test voorleggen voor binnenkomst.

