Na de verwoestende aardbeving in Kroatië hebben zich woensdagvoormiddag twee nieuwe aardbevingen voorgedaan in de omgeving van de stadjes Sisak en Petrinja. Het is nog niet bekend of er nieuwe slachtoffers te betreuren vallen.

“De ruïnes van de stad die nog niet waren gevallen, zijn nu toch gevallen”, zei burgemeester Darinko Dumbovic van Petrinja na twee nieuwe aardbevingen op woensdag aan staatstelevisie HRT. Een zware aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter verwoestte dinsdag het centrum van Petrinja en het nabijgelegen Sisak. Zeker zeven personen kwamen daarbij om het leven, onder wie een meisje van twaalf jaar. Er vielen ook een twintigtal gewonden.

Nu hebben er dus twee nieuwe aardbevingen in de buurt plaatsgevonden. Het epicentrum lag weer op ongeveer 45 kilometer ten zuidoosten van Zagreb. Het Europees-Mediterrane Seismologische Centrum (ESMC) schat dat de bevingen een kracht hadden van 4,8 en 4,6. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

Nog meer bevingen in aantocht

De jongste 49 uur zijn in Kroatië in totaal 38 aardbevingen geregistreerd, bericht nieuwssite jutarnji.hr. Maandag vond een eerste aardbeving plaats. De aardbevingen, met sterkte 5,2 en 5,0, richtten aanvankelijk slechts materiële schade aan. Kroatische seismologen verwachten dat er echter nog aardbevingen aankomen. In Petrinja brachten volgens lokale media veel mensen uit angst de nacht door in hun auto’s, of in open lucht.