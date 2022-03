Zes keer zo veel mensen leren Oekraïens op taalapp Duolingo

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de taalapp Duolingo bijna zes keer zoveel gebruikers die Oekraïens willen leren. Dat meldt de CEO van de applicatie, Luis Von Ahn, in een blogpost.

In verschillende landen over de hele wereld willen steeds meer mensen Oekraïens leren met behulp van de app Duolingo. Wereldwijd steeg het aantal leergierige taalfanaten tot bijna het zesvoudige van voor de oorlog in Oekraïne. In Polen is dat aantal zelfs negentien keer groter geworden. Dat heeft mogelijk te maken met de grote Oekraïense vluchtelingenstroom in dat land.

Reclame-inkomsten gaan naar Oekraïne

De topman van het bedrijf schreef in de blogpost ook dat alle reclame-inkomsten van de Oekraïense cursussen naar goede doelen gaan om de bevolking van het land te helpen. Alle betaalde opties voor gebruikers in Rusland en Belarus zijn afgesloten, maar bewoners kunnen wel nog gebruikmaken van de gratis versie van de app. “Wij vinden dat onderwijs een mensenrecht is. Het leren van talen bouwt empathie en verbinding tussen culturen op, en we geloven dat het waardevol is om de Engelse taal gratis te blijven onderwijzen in Rusland, gezien de huidige informatieomgeving in het land”, aldus de CEO van Duolingo.

Ook veel Oekraïners leren een taal via de applicatie. Oekraïense gebruikers zochten contact op met de app en lieten weten dat ze hun lessen moeten onderbreken door de huidige omstandigheden in het land. Ze krijgen nu de ruimte om zonder gevolgen hun taallessen een bepaalde periode over te slaan. De app gebruikt namelijk ‘streaks’ die het leren van een nieuwe taal mogelijk maakt.

