Dodelijke voetgangersongevallen in 2021 weer op niveau van 2019

In 2021 zijn 43 voetgangers om het leven gekomen in het Vlaamse verkeer, dat meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) naar aanleiding van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid dat de VSV organiseert. Het cijfer is aanzienlijk hoger dan in 2020, toen nog 29 voetgangers het leven lieten bij een ongeval. Driekwart van de dodelijke ongevallen met voetgangers gebeurde binnen de bebouwde kom.

Volgens de eerste voorlopige cijfers van de federale politie vielen er in 2021 in Vlaanderen 291 verkeersdoden te betreuren, een stijging van 18 procent vergeleken met het weliswaar atypische jaar 2020. Daarbij dus meer slachtoffers bij voetgangers maar minder bij fietsers, 67 in 2021 vergeleken met 72 in 2020.

Vaker in bebouwde kom

Uit een analyse van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bleek dat het aandeel verkeersongevallen binnen de bebouwde kom sterk steeg de laatste jaren. In 2019 bedroeg het aandeel nog 52 %, in 2020 al 62 %, tot 74 % in 2021. De reden voor die recente stijging is niet duidelijk en zal onderzocht worden wanneer er meer concrete informatie over de ongevallen bekend is, meldt de VSV nog. Bij fietsongevallen gebeurden net de meeste ongevallen buiten de bebouwde kom, zo’n 56 procent. Daar blijven de cijfers al jarenlang relatief stabiel.

Het online Vlaams Congres Verkeersveiligheid staat dit jaar in het teken van veiligheid binnen de bebouwde kom. Onder andere Coalitie van 30, het project van de VSV, de stad Leuven, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Fietsberaad Vlaanderen, dat streeft naar bredere zone 30 binnen de bebouwde kom, zal aan bod komen.

15 maatregelen

«De bebouwde kom is de plek waar we leven, wonen, inkopen doen, naar school gaan, ons verplaatsen naar het zwembad of de sporthal», vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). «Momenteel biedt de bebouwde kom onvoldoende veiligheid voor de actieve en dus meest kwetsbare weggebruikers, en dat moet absoluut veranderen. In het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen voorzie ik daarom meer dan 15 concrete maatregelen die de veiligheid van kwetsbare weggebruikers ten goede komen.»

Minister Peeters gaat verder: «Veilige snelheidsregimes zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Zo is er sinds vorig jaar een afwegingskader dat wegbeheerders ondersteunt bij het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom, waarbij de veiligheid van de actieve weggebruiker centraal staat. Met dit kader kunnen lokale besturen doordacht bepalen waar zones 30 gewenst en haalbaar zijn, om ze dan vervolgens in te richten», aldus Peeters.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/dodelijke-voetgangersongevallen-2021-weer-op-niveau-van-2019