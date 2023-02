WTF. Duif «Flamingo» sterft nadat ze roos geverfd werd voor feestje

De roze duif haalde vorige week de krantenkoppen nadat een organisatie voor de rehabilitatie van wilde dieren haar probeerde te redden van de ondervoeding. Nu is ze vermoedelijk overleden aan de gifstoffen in de roze verf.

«We zijn diep bedroefd om te melden dat Flamingo, onze lieve roze duif, is overleden», schreef het Wild Bird Fund dinsdag op Facebook.

«Ondanks onze beste inspanningen om de dampen die van de kleurstof afkomen te verminderen, terwijl we hem rustig en stabiel hielden, is hij ’s nachts overleden. Wij geloven dat zijn dood is veroorzaakt door het inademen van de giftige stoffen.»

Wreedheid voorkomen

«Flamingo’s verhaal maakte veel emoties los en wekte belangstelling uit de hele wereld», aldus de organisatie. «We hopen dat het verhaal van zijn te korte leven zal helpen om meer daden van onzorgvuldige wreedheid te voorkomen.»

Klinkt romantisch

«Witte duiven uit een mand laten vliegen klinkt romantisch, maar haal de versieringen en Instagram foto’s weg, en ze zijn het equivalent van het dumpen van je hulpeloze huisdieren aan de kant van de weg,» zei Wild Bird Fund. «Dit is geen manier om iets te vieren.»

