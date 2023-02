Dit zijn de slechtste plekken voor een eerste date: begrafenis beter dan McDonald’s

Met Valentijn in het verschiet is er net op tijd een enquête gepuliceerd waarin mensen getuigen over de slechtste plekken voor een eerste date. Wie op 14 februari het hart wil veroveren van een nieuwe vlam vermijdt beter deze date locaties.

Natuurlijk is de persoon waarmee je afspreekt het allerbelangerijkste maar ook de locatie is essentieel. Je wil een beetje drukte zodat je gezellig kunt kletsen, maar nergens waar het te luid is of waar je niet snel weg kan als dat nodig is.

De absolute no-go

Tombola vroeg 11.000 van hun spelers wat hun idee is van de slechtste eerste date, waarbij 20% de bioscoop als ultieme no-go aanmerkte.

Dit is vrij logisch aangezien er geen gelegenheid is om met je date te praten, of zelfs om hem of haar goed aan te kijken in de duisternis van het theater.

Blijven investeren?

Jessica Alderson, de CEO en medeoprichter van dating app So Syncd, merkte op: «Het doel van een eerste date is om erachter te komen of je allebei een band voelt en tijd in elkaar wilt blijven investeren, en de bioscoop laat dat niet toe.»

Datinghel

De volgende was McDonald’s, waarbij 13% van de respondenten zei dat de fastfoodtent hun idee van een datinghel was – ondanks het feit dat 46% van ons daar in het verleden een date heeft gehad.

Geen intimiteit

«McDonald’s heeft de reputatie goedkoop en gemakkelijk te zijn, wat de indruk wekt dat iemand er niet om geeft indruk te maken op zijn date», zei Jessica. Niet alleen dat, maar de verlichting is fel, het kan luidruchtig zijn, en er zijn vaak kinderen in de buurt.

«Al deze factoren zijn niet bevorderlijk voor een romantische sfeer waardoor je een gevoel van intimiteit krijgt.»

Dit is de lijst van slechtste plekken voor een eerste date:

1. Naar de bioscoop gaan – 20%

2. McDonald’s – 13%

3.Thuis blijven – 7%

4. Naar het huis van een ouder gaan – 4%

5. Een restaurant bezoeken – 4%

6. Naar een café/bar gaan – 4%

7. Zwemmen – 3%

8. Voetbalwedstrijd kijken – 3%

9. Een begrafenis bijwonen – 2%

10. Naar het park gaan – 2%

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/dit-zijn-de-slechtste-plekken-voor-een-eerste-date-begrafenis-beter-dan-mcdonalds