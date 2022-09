Wordt pendelen goedkoper? Minister Gilkinet wil btw op tickets schrappen

Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil de btw op tickets voor het openbaar vervoer schrappen. Dat bericht de Franstalige krant L’Avenir.

Gilkinet laat weten deze maatregel op tafel te hebben gelegd tijdens de voorbereiding op het Overlegcomité vorige week. Daarmee wil de federaal minister van Mobiliteit meer reizigers naar het openbaar vervoer lokken, door te werken met «aantrekkelijkere tarieven».

De btw op tickets van het openbaar vervoer bedraagt momenteel 6 %, die dus zou wegvallen als de maatregel er ook effectief komt. Een standaardticket voor de trein kost momenteel nog 9 euro 30, zonder btw zou dat bijvoorbeeld 50 cent minder worden.

Een eerste stap

De maatregel zou iets minder dan 100 miljoen euro kosten. «Voor de reiziger is dit een klein duwtje in de rug, maar het is vooral een symbolisch signaal. Voor de federale regering moet de trein namelijk de ruggengraat van de mobiliteit worden, ook in de strijd tegen de CO2-uitstoot. De kostprijs van de files in België is meer dan vier miljard per jaar», vervolgt Gilkinet.

De btw schrappen op tickets is dan ook slechts een eerste stap, benadrukt de minister aan VRT NWS. «We hebben ook meer en stiptere treinen nodig. Het is geen oplossing om gratis treinen aan te bieden, maar die altijd te laat zijn. Ik werk al sinds het begin van deze legislatuur aan de versterking van de treinen. We moeten in het spoor blijven investeren.» Tijdens een interview op Radio 1 liet Gilkinet ook optekenen dat er volgend jaar een grote prijshervorming van de tickets voor het openbaar vervoer aan zit te komen.

