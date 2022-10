WHAT ABOUT… de herfstprik? In Vlaanderen krijg je uitnodiging, in Brussel niet

Mondmaskers op straat, lege concertzalen, knuffelcontacten… de coronamaatregelen lijken ver weg. Toch staan we aan het begin van een herfstgolf, aldus de virologen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid een nieuwe vaccinatiecampagne op poten gezet. Maar voor wie is die extra prik bedoeld? En hoe kom je aan het boostervaccin?

«De ziekenhuisopnames nemen versneld toe, waarmee de voorspelde herfstgolf duidelijk is ingezet. Zoals verwacht zien we een duidelijke toename in de bezetting van de algemene ziekenhuisbedden, terwijl de belasting op intensieve zorgen voorlopig laag blijft», zo kondigt viroloog Steven Van Gucht de herfstgolf aan.

Een nieuwe coronagolf, een nieuwe vaccinatiecampagne: na de eerste, kan je nu een tweede boosterprik laten zetten, oftewel een derde prik als je eerste vaccin van Johnson & Johnson was, oftewel een vierde prik in het geval van Pfizer, AstraZeneca of Moderna. Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins immers geleidelijk aan af te nemen.

1.850.000 prikken

De vaccinatiecampagne is al een tijdje aan de gang. Op 27 september hadden ruim 1.850.000 mensen al een tweede booster gekregen, of 16% van de volwassen Belgische bevolking. In Vlaanderen heeft 27% van de 18-plussers een tweede booster gekregen, tegenover Brussel (5%), Wallonië (12%) en het Duitstalige landsdeel (8%).

Het verschil in vaccinatiegraad in Vlaanderen en de rest van het land kan volgens Sciensano deels worden verklaard doordat Vlaanderen er reeds voor de zomer voor koos om de meest kwetsbaren – 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra – actief uit te nodigen voor een tweede booster.

Voorrang voor 65+, extra kwetsbare mensen en zorgsector…

Nu is de rest van de bevolking aan de beurt. Maar is de tweede boosterprik voor iedereen aanbevolen?

Volgens de website van de Vlaamse Overheid, laatjevaccineren.be, is een vaccinatie aan het begin van de herfst sterk aanbevolen voor al wie extra kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden.

In de najaarscampagne werden deze personen dan ook als eerste uitgenodigd:

– Alle personen vanaf 65 jaar. Ook mensen van 80 jaar en ouder die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) booster gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst een vaccinatie te krijgen (met minimaal drie maanden tussentijd)

– Mensen met een verzwakte immuniteit

– Zorgverleners (In sommige zorgvoorzieningen heeft het personeel al in augustus de kans gekregen om gevaccineerd te worden.)

…sterk aanbevolen aan 50-64, huisgenoten, zwangere vrouwen, mensen met gezondheidsproblemen

In de groep van 18- tot 64-jarigen, die geen voorrang kregen voor de herfstprik, bevinden zich eveneens personen voor wie een bijkomende herfstvaccinatie sterk aanbevolen is:

– Huisgenoten van de kwetsbare groepen

– Zwangere vrouwen: het COVID-vaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap.

– Voor personen tussen 50 en 64 jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad de herfstvaccinatie ook aan als zij kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren. «Het is belangrijk dat mensen van boven de 50 jaar en mensen met onderliggende aandoeningen tijdig hun COVID-vaccin nemen», vult professor Van Gucht aan.

– Voor andere personen kan een booster ook aanbevolen zijn als zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop. Bijvoorbeeld chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes…

…aangeboden aan 18+

Ten slotte krijgt elke volwassene de kans om een extra herfstprik te laten zetten. Heb je geen risicofactoren en werk je niet in de zorgsector? Dan is de herfstvaccinatie een vrijblijvend aanbod.

…uitzonderlijk voor 18-

Jongeren en kinderen onder de 18 jaar kunnen nog geen herfstvaccin krijgen, tenzij ze wegens gezondheidsproblemen een hoger risico hebben op ernstige symptomen door COVID-19. Ook stagiairs jonger dan 18 jaar, die in de zorgsector werken, kunnen een herfstvaccinatie krijgen.

Hoe bemachtig je een vaccinatieafspraak?

Nu de knoop is doorgehakt om je te laten vaccineren, moet je enkel nog weten hoe en wanneer je aan je prik geraakt. Vlaanderen en Brussel pakken het anders aan.

Vlaanderen

Volgens laatjevaccineren.be krijgt iedereen in Vlaanderen vanaf 18 jaar in september of oktober een uitnodiging om een vaccin te halen in het vaccinatiecentrum. Deze personen worden uitgenodigd volgens dalende leeftijd.

De uitnodigingen voor de herfstvaccinatie werden verstuurd vanaf half augustus; de vaccinaties zijn op de meeste plaatsen begin september gestart. Je hebt je uitnodiging dus in september al gekregen, of je mag die nog in de eerste helft van oktober verwachten. Je krijgt je uitnodiging per post en in je e-box (soms ook per e-mail).

Afhankelijk van de gemeente waarin je woont, krijg je al dan niet een afspraak met suggestie van datum en uur, die je kan bevestigen of verplaatsen. De brief zegt ook in welk vaccinatiecentrum je moet zijn. Zonder een vaccinatie-uitnodiging kan je geen afspraak maken.

Voor 1 november moet iedereen de kans gekregen hebben om een herfstvaccin te krijgen.

Brussel

Volgens de Brusselse website Bruvax werden de uitnodigingen voor mensen die voorrang kregen (65+’ers, extra kwetsbare mensen en zorgpersoneel) verstuurd vanaf 12 september.

De rest van de volwassen inwoners is sinds 1 oktober aan de beurt. Val je buiten de groep die voorrang krijgt, dan ontvang je echter geen uitnodiging. Je kan je vaccinatiemoment dus zelf kiezen.

Je kan je via drie instanties laten vaccineren met een herfstprik:

– In de vier vaccinatiecentra (Pacheco, Vorst, Molenbeek, St-Pieters-Woluwe). Een afspraak maken is niet nodig, maar wordt wel aanbevolen om wachtrijen te vermijden. Een afspraak maak je op bruvax.brussels.doctena.be.

– In medische centra of dokterspraktijken. Hier is een afspraak verplicht. Neem telefonisch contact op met het centrum van jouw keuze.

– In een apotheek. Check de interactieve kaart op coronavirus.brussel om na te gaan of een afspraak nodig is.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/what-about-de-herfstprik-vlaanderen-krijg-je-uitnodiging-brussel-niet