What about…2022? De winnaars en verliezers van 2022

Voor wie was 2022 een topjaar? En voor wie een flopjaar? Metro geeft het overzicht.

DE WINNAARS

Johnny Depp

In 2020 verloor Johnny Depp nog de smaadzaak tegen ‘The Sun’, maar dit jaar keerde het tij voor de Hollywood-acteur. Al na enkele dagen in het live uitgezonden proces tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard over het vermeende huiselijk geweld werd duidelijk dat de publieke opinie zich niet keerde tegen Depp, maar tegen Heard. De jury oordeelde na zes weken dat de actrice schuldig is aan smaad en een schadevergoeding van 15 miljoen dollar moet betalen aan Depp. Sindsdien timmert Depp aan zijn comeback.

Ella Leyers

Na jarenlang te schitteren als trouwe sidekick, nam Ella Leyers de fakkel over van Jan Jaap van der Wal als presentator van ‘De Ideale Wereld’. De reacties waren lovend: Leyers was als host van het satireprogramma grappig, spitsvondig en verfrissend. Maar ook op persoonlijk vlak ging het de actrice voor de wind. Ze vond de liefde in de armen van Rik Verheye en had na amper 100 dagen een verlovingsring rond de vinger. Bovendien wijst alles erop dat het koppel samen een huis kocht. Van een topjaar gesproken.

Taylor Swift

In 2022 brak Taylor Swift record na record: haar tiende studioalbum ‘Midnights’ werd het meest gestreamde album in één dag tijd op Spotify. Ze werd de eerste artiest die de volledige top tien in de Billboard Hot 100 bezette. Met haar ‘The Eras Tour’ verkocht ze op één dag tijd 2,4 miljoen tickets, eveneens een record. Ze ontving voor haar videoclip ‘All Too Well (10 minute version)’ als eerste zangeres ooit een award voor een videoclip die ze zelf regisseerde. Dat ze ook de celebrity zou zijn die het meeste CO2 uitstoot met haar privéjets mocht de pret niet bederven.

Frank Verstraeten

Frank Verstraeten kende met dank aan ‘Zillion’, de film van Robin Pront, zijn meest succesvolle jaar sinds de sluiting van zijn gelijknamige nachtclub. Ooit was hij een controversieel figuur dat verdacht werd van poging tot doodslag, fraude, slagen en verwondingen en vrouwenhandel. Vandaag is hij weer hot and happening en kan hij plaatjes draaien als DJ Fou. In februari 2023 brengt hij zijn legendarische club weer tot leven, twee keer in een uitverkochte Flanders Expo in Gent en één keer in het Sportpaleis.

De verliezers

Adil El Arbi en Bilall Fallah

Dit jaar zag het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah maar liefst twee filmprojecten in het water vallen. Eerst werd ‘Bad Boys 4’ afgevoerd, nadat hoofdrolspeler Will Smith een klap verkocht aan Chris Rock tijdens de 94ste Oscarceremonie. Daarna kwam het nieuws dat ‘Batgirl’ de prullenbak in mocht, ook al zat de superheldenfilm al in postproductie. Met een budget van meer dan 90 miljoen dollar werd de film zo een van de duurste gecancelde cinemaprojecten ooit. El Arbi kreeg het nieuws naar verluidt vlak na zijn huwelijksfeest te horen.

Novak Djokovic

De Servische tennisspeler Djokovic zag zijn wereldtitel aan zich voorbij gaan na een dagenlange strijd tegen het coronavaccin. Een deelname aan de Australian Open van 2022 vereiste een volledige inenting tegen COVID-19, wat Djokovic weigerde. Twee weken lang verbleef Djokovic in hotelkamers en rechtszalen, maar het mocht niet baten: Djokovic bleef thuis en Nadal ging met de beker lopen. Enkele weken later stootte Daniil Medvedev Djokovic van de troon als nieuwe nummer één van de wereldranglijst.

Elon Musk

De Tesla-topman viel van zijn voetstuk. Eind oktober kwam Twitter in handen van Musk, na maanden van commotie, waarin hij Twitter eerst wel, dan weer niet en dan weer wél wou aankopen. Eenmaal de zakenman de 44 miljard euro neertelde, verviel het sociale netwerk in een bizarre rollercoaster van blauwe en gouden vinkjes en verdwenen journalisten. Op datzelfde medium werd hij maandag via een poll weggestemd. Als klap op de vuurpijl moest de zakenman miljarden aan Tesla-aandelen verkopen en is hij niet langer de rijkste mens ter wereld.

Walrus Freya

Walrus Freya zorgde aanvankelijk voor een lichtpuntje in de dagelijkse berichtgeving. De video’s van de rondzwervende walrus in Oslo die kattenkwaad uithaalde op bootjes werkten op ieders lachspieren. Naarmate ze aan populariteit won, belaagden nieuwsgierige pottenkijkers steeds intensiever het zeedier. Uiteindelijk werd ze geëuthanaseerd «na een algemene analyse van de aanhoudende bedreiging voor de veiligheid van de mens», verklaarde de topman van de Noorse visserij achteraf. Haar dood veroorzaakte wereldwijde verontwaardiging

