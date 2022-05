Stijgt de dieselprijs deze zomer tot 3 euro per liter of zelfs meer?

Brandstof is de afgelopen maanden een pak duurder geworden, in die mate zelfs dat er sinds gisteren recordprijzen voor benzine worden genoteerd. Maar volgens energiespecialist Damien Ernst zijn we nog lang niet aan het einde van de tunnel.

Momenteel betalen we voor zowel benzine als diesel rond de 2 euro per liter. Die stijgingen zijn een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, maar mocht de federale regering geen tijdelijke verlaging hebben ingevoerd, dan zouden we aan de pomp nóg dieper in onze buidel moeten tasten.

Zomerpiek

Toch vreest energiespecialist Damien Ernst, professor aan de universiteit van Luik, dat we niet meteen moeten hopen op een prijsverlaging. Integendeel, hij vermoedt dat de prijzen deze zomer gaan pieken, zo vertelt hij in een interview met ‘La Dernière Heure’. «Het grootste probleem zit bij de capaciteit tot raffinage van diesel», legt hij uit.

Embargo

Dat heeft alles te maken met het eventuele Europese embargo op olie uit Rusland, dat 30% van onze ruwe olie levert. Als het embargo er komt, dan wordt de Russische olie vervangen door Amerikaanse schalieolie. Het kost echter «veel meer tijd» en het is «veel moeilijker» om op die manier diesel te produceren, wat volgens Ernst de dieselprijs deze zomer kan doen toenemen tot 3 of zelfs 4 euro per liter.

