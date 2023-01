Skigebieden zullen niet kunnen overleven zonder kunstsneeuw. Dat blijkt uit een studie van de Technische Universiteit van Dortmund. «Vooral in het winterseizoen toont het onderzoek aan dat mechanische sneeuw een soort overlevingsgarantie is», klinkt het.

Christoph Schuck, professor aan de Technische Universiteit van Dortmund, bestudeerde de 545 skigebieden in Zwitserland. «Ofwel zullen ze hoogstwaarschijnlijk hun activiteiten op middellange termijn moeten staken, ofwel zullen ze moeten investeren in de productie van kunstsneeuw», stelt hij zaterdag in de Neue Zuercher Zeitung. Aangezien winters met veel sneeuw niet meer de regel worden, moeten de skigebieden zich wel aanpassen. «Sneeuwkanonnen inzetten is het meest effectieve», aldus de professor.

Ook grote hoogte bedreigd

Zelfs gebieden op grotere hoogte hebben geen betere overlevingskansen dan gebieden op lagere hoogte, toont de studie aan. De grootte van het skigebied blijkt wel een bepalende factor. Tot nu hebben alleen skigebieden met minder dan zeven faciliteiten moeten sluiten. De gesloten skigebieden maakten voornamelijk gebruik van sleepliften. «Veel andere activiteiten zijn afhankelijk van een skigebied, zoals overnachtingen in hotels, restaurants of bedrijven die ski’s en snowboards verhuren», merkt de professor op.

Lees ook

Oceanen braken nieuwe warmterecords in 2022



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/skigebieden-kunnen-enkel-nog-overleven-met-kunstsneeuw