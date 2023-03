nmbs-lanceert-flexibel-abonnement-voor-telewerkers

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft vandaag het ’Flex Abonnement’ gelanceerd, een abonnementsformule voor werknemers die niet meer elke dag op kantoor moeten zijn. Het eerste flexibele abonnement dat beschikbaar is, is er een voor tien reisdagen op een maand, aldus de NMBS in een persbericht.

De spoorwegmaatschappij wijst erop dat telewerk stevig ingeburgerd is, zeker sinds de coronapandemie. «NMBS wil met aangepaste producten de trein nog aantrekkelijker maken voor de telewerker», klinkt het. Dat moet helpen om de beoogde reizigersgroei (+30% op tien jaar) te kunnen waarmaken.

In 2021 werd een proefproject opgestart met flexibele abonnementen, met twintig ondernemingen en instellingen uit de private en publieke sector. Nu zijn de abonnementen klaar om uitgerold te worden. Daarbij gaat NMBS uit van de vaststelling dat «een meerderheid van de telewerkers gemiddeld twee-drie dagen per week naar hun werkplek reist. De nieuwe abonnementsformule is daarom op dat reizigerssegment gefocust.»

Alleen via de app beschikbaar

De flexibele abonnementen zullen alleen via de app beschikbaar zijn. In een eerste fase kunnen particulieren een ’Flex 10’-abonnement kopen, waarbij ze in een maand tijd op tien dagen kunnen pendelen tussen twee vooraf opgegeven stations. Elke reisdag moet het abonnement geactiveerd worden. Dat levert een QR-code op die de treinbegeleider kan scannen.

De prijs van het abonnement hangt af van de afstand tussen beide stations. Voor een ’Flex 10’-abonnement tussen Gent-Sint-Pieters en Brussel-Zuid bijvoorbeeld betaal je 141 euro (of 14,40 euro per reisdag). Een standaard maandabonnement kost 199 euro. Daarmee kan je wel onbeperkt reizen op het gekozen trajct. De prijzen vergelijken kan met een simulator van de NMBS op https://simulator.belgiantrain.be/nl/flexabo.

Vanaf eind april zullen bedrijven en instellingen hun werknemers flexibele abonnementen kunnen aanbieden voor een maand (6 of 10 dagen) of een jaar (80 of 120 dagen).

«Ruggengraat van onze mobiliteit»

«Wie enkele dagen per week naar de werkplek reist, kan vanaf nu gebruikmaken van een op maat gemaakte abonnementsformule», zegt NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir in het persbericht. «De nieuwe woon-werkreisgewoontes worden op die manier geïntegreerd in het productgamma van NMBS.»

«Als minister van Mobiliteit vind ik het belangrijk dat NMBS met nieuwe tariefformules inspeelt op de veranderde noden om zo meer reizigers te overtuigen om te kiezen voor de trein», stelt van zijn kant minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). «Een uitgebreider treinaanbod, meer comfort met toegankelijkere treinen en een aantrekkelijk tariefaanbod: dit gaat hand in hand om van de trein de ruggengraat van onze mobiliteit te maken.»

Lees ook

nmbs-lanceert-flexibel-abonnement-voor-telewerkers

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl-eng-back.metrotime.be/belgie/nmbs-lanceert-flexibel-abonnement-voor-telewerkers