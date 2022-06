Nederland wil prijs van pakje sigaretten tegen 2040 optrekken tot meer dan 40 euro

De Nederlandse regering overweegt om de prijs van een pakje sigaretten drastisch op te trekken. Er wordt gedacht aan een prijs van 30 tot 47 euro per pakje in 2040. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf en de informatie is ook bevestigd aan andere Nederlandse media.

Staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (ChristenUnie) hoopt veel meer vaart te maken met het terugbrengen van het aantal rokers. De bedoeling is om het percentage rokende Nederlanders terug te brengen van ongeveer 20 procent nu naar 7 procent in 2040.

Van 8 naar 40

Momenteel bedraagt de prijs van een pakje sigaretten in Nederland ongeveer 8 euro. In het Nederlandse regeerakkoord stond al dat de prijzen stapsgewijs verhoogd moeten worden, naar ongeveer 10 euro per pakje in 2025. Daarna moet er voor van Ooijen jaarlijks een vast bedrag van zowat 2 euro bovenop komen.

De staatssecretaris is ervan overtuigd dat verdere prijsverhogingen de beste manier zijn om ervoor te zorgen dat nog minder mensen roken. Hij verwijst daarvoor naar Australië, waar een pakje nu al meer dan 20 euro kan kosten.

