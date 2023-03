Meer dan 8 op de 10 jongeren willen nultolerantie achter stuur

Meer dan acht op de tien bevraagde jongeren is voorstander van een nultolerantie voor alcohol achter het stuur. Dat stelt mobiliteitsorganisatie VAB woensdag.

Eerder deze maand stelde de Europese Commissie een totaal alcoholverbod voor nieuwe chauffeurs voor. Beginnende bestuurders zouden de eerste twee jaar na het behalen van hun rijbewijs geen alcohol mogen drinken als ze zich in het verkeer begeven. Het voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen om de verkeersveiligheid in heel de Europese Unie te verhogen.

Meerderheid pro

VAB, die een eigen rijschool heeft, hield naar aanleiding van het voorstel een bevraging bij 1.634 jongeren tussen 17 en 30 jaar. Zo antwoordde 57,5 % van de bevraagden dat ze voor nultolerantie voor elke bestuurder zijn, dus ongeacht de leeftijd. Voorts kan 26,1 % zich vinden in een alcoholverbod enkel voor bestuurders die die nog geen drie jaar een rijbewijs hebben.

«Dat maakt dat 83,6 % voorstander is van een nultolerantie voor alcohol achter het stuur. 16,4 % vindt dat die nultolerantie er niet moet komen.»

Bewustzijn

«VAB-Rijschool is blij dat sensibiliseringscampagnes duidelijk werken en dat jongeren bewust bezig zijn met dit thema», stelt Peter Landsheere, directeur van de rijschool van de VAB in het persbericht. «Anderzijds zien we in onze enquête dat nog steeds bijna 17 %, of een op de zes jongeren zo’n nultolerantie niet wil. Dat is nog altijd veel te veel en dus mag het duidelijk zijn dat we hieraan moeten blijven werken.»

In twee op de vijf dodelijke ongevallen in Europa is een chauffeur jonger dan 30 jaar betrokken. Maar ze maken slechts 8 % van alle bestuurders uit, klinkt het nog.

