Mama sterft tijdens oudejaarsavond als gevolg van vuurwerk

Een Braziliaanse vrouw is tijdens de jaarwisseling overleden toen er vuurwerk in haar kleren kwam vast te zitten. «Ik kan het niet geloven», klinkt het bij haar familie.

De overgang van oud naar nieuw verliep in São Paulo dramatisch voor een Braziliaans gezin. Elisangela Tinem vierde Nieuwjaar met haar twee zoontjes op het strand, waar er heel wat illegaal vuurwerk afgestoken werd door andere mensen in de buurt. Plots vloog er een vuurpijl in haar kleren en ontplofte hij. De 38-jarige vrouw liep zware verwondingen op aan haar borst en arm. Ze overleed even later. Haar dood wordt beschouwd als doodslag.

Schreeuwende mensen

Een getuige zag het drama voor haar ogen afspelen. «Toen het klokslag middernacht werd, gaf ik mijn mama een dikke knuffel. Plots zag ik een enorme lichtflits en begon iedereen te schreeuwen. Ik zag een vrouw al bloedend op de grond liggen met naast haar een jongen», aldus Luiza Ferreira. Op sociale media krijgt de familie heel wat steunreacties. «Ik kan het niet geloven. Mijn liefde gaat uit naar het hele gezin. Ik bid voor jullie», klinkt het onder meer.

