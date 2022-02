KMI kondigt code oranje af: «Mogelijk ergste storm in jaren»

Het KMI waarschuwt voor Eunice, een zware zuidwesterstorm die ons land morgennamiddag zal bereiken. Er worden windsnelheden verwacht tot 130 km/u. Voor enkele provincies zal code oranje gelden.

Momenteel raast storm Dudley zonder al te zware gevolgen door ons land, maar dat is slechts een voorsmaakje van wat ons morgen, vrijdag, te wachten staat. Storm Eunice zal dan tussen 14 en 15 uur en tussen 18 en 19 uur vooral de kust, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen zwaar treffen. Daar worden rukwinden voorspeld van respectievelijk 120-150 km/u, 100-130 km/u, 100-140 km/u en 100-130 km/u. Voor die provincies geldt code oranje.

In de overige provincies zal code geel gelden vanaf 10 uur. Daar worden iets minder krachtige – maar nog steeds behoorlijke stevige – windsnelheden verwacht: Vlaams- en Waals-Brabant 80-120 km/u, Limburg 80-120 km/u. Henegouwen 90-120 km/u, Namen en Luik 80-120 km/u en Luxemburg 80-110 km/u.

David Dehenauw, het hoofd van het departement Voorspellingen van het KMI, benadrukt dat zo’n zware storm maar zelden voorkomt in onze contreien. «In het meest pessimistische geval, kunnen we spreken van de ergste storm sinds 1990. De code rood voor wind komt zelden of nooit voor. Windstoten tot 120 km/u komen om de vijf à tien jaar voor. De vorige windstoot van 133 km/u, is al geleden van in 2002, gemeten in Middelkerke. Voor windstoten van 140 km/uur moeten we al dertig jaar teruggaan, tot de storm van 25 januari in 1990», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij waarschuwt dan ook voor mogelijke stormschade. «Bij windstoten van 120 km/u kunnen lichte vrachtwagens omverwaaien. Ook op bouwwerven, waar bijvoorbeeld kranen staan, neemt men best voorzorgen», besluit hij.

