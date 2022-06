Kankermedicijn geneest alle proefpatiënten: «Eerste keer dat zoiets voorvalt»

Een geneesmiddel tegen endeldarmkanker heeft in een nieuwe klinische studie verbluffende resultaten opgeleverd. Bij elke proefpatiënt verdween de tumor volledig.

De klinische studie werd uitgevoerd bij 18 patiënten met endeldarmkanker met genetische mutaties. Die vorm komt voor bij zo’n 10 procent van de patiënten met rectumkanker. Zij reageren doorgaans minder goed op chemotherapie en bestraling waardoor de tumor vaak operatief verwijderd moet worden.

Kankervrij

In de studie kregen de patiënten echter dostarlimab toegediend, een medicijn dat gebruikt wordt bij de behandeling van baarmoederkanker. De resultaten waren ongezien: bij alle 18 patiënten was de kanker na een jaar verdwenen.

Tranen van geluk

Luis Diaz, hoofdonderzoeker van het ‘Memorial Sloan Kettering Cancer Center’ (MSK) in New York, spreekt van een primeur. «Ik geloof dat het de eerste keer is dat zoiets voorvalt bij kankeronderzoek. Het is ongelooflijk fijn om tranen van geluk en blije e-mails van de proefpatiënten te zien. Ze sturen me dat ze opgelucht zijn dat ze al hun normale lichaamsfuncties behouden die ze bij bestraling of een operatie mogelijk zouden verliezen», klinkt het in Science Alert.

Veelbelovend

Hoe goed de resultaten ook zijn, toch moeten ze met een korreltje zout genomen worden omdat het onderzoek nog loopt. In totaal zullen er zo’n 30 patiënten op dezelfde manier behandeld worden. Afwachten dus, al is de studie veelbelovend in de ontwikkeling van kankerbehandelingen. «De onderzoekers hebben een vroege glimp laten zien van een revolutionaire verschuiving in de behandeling», aldus oncoloog Hanna K. Sanoff van de Universiteit van North Carolina.

