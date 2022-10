Gratis tampons op Brusselse scholen

Zes middelbare scholen van de stad Brussel zijn sinds deze week uitgerust met verdeelautomaten met daarin gratis menstruatieproducten. Ze willen zo menstruatiearmoede tegengaan en zorgen dat iedereen recht heeft op producten als maandverband, tampons of cups.

De kostprijs van menstruatieproducten loopt gemiddeld op tot 12 euro per cyclus. Uit onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat één op de acht meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverband en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt dat op tot bijna één op twee. Het risico is dan dat ze zelfgemaakte alternatieven gebruiken, maar dat verhoogt de kans op infecties.

Biologisch

De stad Brussel heeft in de scholen Instituut Anneessens Funck – TSO/BSO, Instituut Anneessens Funck – OKAN, Institut Bischoffsheim, Athénée Léon Lepage, Institut De Mot-Couvreur en Académie Royale des Beaux-Arts verdeelautomaten met gratis biologische menstruatieproducten geïnstalleerd. De stad Brussel schat dat een derde van de meisjes hiervan gebruik zal maken en dus stelt die in totaal 25.000 menstruatieproducten ter beschikking. Bij succes wordt het project uitgebreid.

«Menstruatieproducten worden in België erkend als levensnoodzakelijke basisproducten, maar in de praktijk blijven ze duur. Niet al onze leerlingen hebben voldoende geld om ze elke maand aan te kopen. Dat kan gepaard gaan met stress en schaamte. Door gratis menstruatieproducten aan te bieden op school, zorgen we ervoor dat leerlingen zich hierover alvast geen zorgen moeten maken», vertellen de Brusselse Onderwijsschepenen Ans Persoon en Faouzia Hariche.

