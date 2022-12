Drinkwater wordt in 2023 duurder

In 2023 zal een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik op jaarbasis ongeveer 17 euro meer betalen voor de component drinkwater op de waterfactuur in vergelijking met 2022. Dat berekende de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De lichte stijging is het gevolg van de nieuwe tarieven voor drinkwater die de WaterRegulator, die deel uitmaakt van de VMM, eind december goedkeurde.

Elke zes jaar moeten de verschillende watermaatschappijen een tariefplan indienen bij de WaterRegulator. Dat was afgelopen zomer het geval voor Aquaduin, AGSO Knokke-Heist, De Watergroep en Farys voor de periode 2023-2028. De Antwerpse drinkwaterbedrijven Pidpa en Water-link kregen een jaar uitstel wegens hun fusie. Met uitzondering van Aquaduin, dat actief is in de Westhoek, vroegen alle watermaatschappijen toen een verhoging van het tarief voor drinkwater. Ze moesten daarbij hun prijswijziging staven met investeringsplannen, economische vooruitzichten of verwachtingen rond het verbruikspatroon.

Verschillende tarieven

Eind december maakte de WaterRegulator haar beslissing bekend. Daaruit blijkt dat het tarief voor drinkwater het laagst ligt bij AGSO Knokke-Heist. Daar betalen verbruikers vanaf 1 januari maximaal 2,1 euro per 1.000 liter water. Farys, dat vooral actief is in Oost-Vlaanderen, mag een maximumtarief van 2,53 euro per 1.000 liter aanrekenen. Drinkwaterbedrijf Aquaduin laat weten dat het, zoals verwacht, naast de indexering geen verdere prijsverhoging voorziet in 2023. Gebruikers betalen er 2,13 euro per 1.000 liter. De Watergroep tot slot, die buiten Antwerpen in alle provincies actief is, mag maximaal 2,26 euro per kubieke meter rekenen.

Beperkte meerprijs

De Vlaamse Milieumaatschappij berekende dat de component drinkwater op de waterfactuur door de nieuwe tarieven zowat 17 euro meer zal zijn op jaarbasis voor een gemiddeld gezin van 2 à 3 personen, inclusief indexering. Dat komt neer op een maandelijkse stijging van 50 cent per persoon in vergelijking met 2022. «Die meerprijs is dus relatief beperkt als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de stijging van andere kosten zoals de energiefactuur», nuanceert woordvoerster Katrien Smet.

Maximumtarieven

De prijswijziging van het drinkwater is weliswaar maar een component uit de waterfactuur. Naast kosten voor de productie en levering van drinkwater zijn er ook kosten voor waterzuivering en afvoer. Via de tariefregulering oordeelt de WaterRegulator enkel over de variabele prijzen die waterbedrijven de komende zes jaar mogen aanrekenen voor het verbruik per 1.000 liter. Die maximumtarieven worden elk jaar geïndexeerd.

Gemeentelijke saneringsvergoeding

In 2022 bedroeg de waterfactuur voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik 400 euro. Het is nog onduidelijk hoeveel dat gemiddelde in 2023 zal bedragen, omdat de VMM pas in februari zicht heeft op de gemeentelijke saneringsvergoeding (kosten voor afvoer, red.). De WaterRegulator onderzoekt nu verder de “redelijkheid” van de vergoedingen die de waterbedrijven aanrekenen aan de gemeenten. Voor Farys, dat vooral actief is in Oost-Vlaanderen, keurde de WaterRegulator daarom een «voorwaardelijk» tarief goed.

Lees ook

Bekende waarzegster doet enkele verontrustende voorspellingen voor 2023



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/drinkwater-wordt-2023-duurder