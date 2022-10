Bezorgdheid neemt toe rond Iraanse klimmer die zonder hijab klom op Aziatisch kampioenschap

Er heerst internationale bezorgdheid rond de 33-jarige Iraanse rotsklimmer Elnaz Rekabi nadat ze deelnam aan het Aziatisch klimkampioenschap in Seoul zonder hijab. Vrienden en familie van de klimmer vertelden aan BBC dat ze haar al sinds zondag niet meer kunnen bereiken. Intussen heeft Rekabi een bericht op Instagram gedeeld waarin ze beweert dat ze haar hoofddoek «onopzettelijk» niet droeg.

Afgelopen weekend nam de vrouw deel aan de finale van het Aziatisch klimkampioenschap in Seoul, in Zuid-Korea. Ze werd vierde. Beelden van haar deelname gingen evenwel viraal aangezien Rekabi geen hoofddoek droeg. In plaats daarvan droeg ze een haarband en haar haar in een paardenstaart. Ze zou de tweede Iraanse vrouw ooit zijn die deelneemt aan een competitie zonder hoofddoek. De Iraanse wet schrijft namelijk voor dat vrouwen hun haar moeten bedekken, ook tijdens sportwedstrijden. Daarnaast zijn er ook enkele kledingvoorschriften waaraan vrouwen zich op sportcompetities dienen te houden.

Rekabi kreeg veel lof voor haar daad van verzet. Ze werd gezien als een held. Ze zou geen hoofddoek gedragen hebben om de protesten na de dood van Mahsa Amini te steunen. Sinds zondagavond nam bezorgdheid het evenwel over. Vrienden en familie konden geen contact meer met haar opnemen. BBC schrijft vandaag bovendien dat ze uit goed geïnformeerde bronnen gehoord hadden dat Rekabi’s paspoort en gsm geconfisceerd werden toen ze dinsdag het vliegtuig terugnam naar Teheran. In een tweet stelt BBC-journalist Rana Rahimpour dat er bezorgdheden zijn om Rekabi’s veiligheid.

Breaking via BBC Persian Iranian sport climber Elnaz Rekabi who competed without the Islamic headscarf at the International Federation of Sport Climbing's Asian Championships in Seoul on Sunday has gone missing. https://t.co/GlIMasCVAN — Megha Mohan (@meghamohan) October 17, 2022









«Fake news»

Volgens Iran Wire, een online krant die zich verzet tegen het regime, zou Rekabi bovendien een dag vroeger dan normaal teruggevlogen worden naar Teheran om potentiële protesten op de Iraanse luchthaven te vermijden. Aanvankelijk werd voorzien dat de klimster pas morgen zou terugvliegen. De Iraanse ambassade in Seoul zegt in een tweet evenwel dat het «al het fake en valse nieuws en desinformatie» rond Rekabi «met klem ontkent.»

Niet lang na alle ophef heeft Rekabi een Instagramstory gedeeld waarin ze zich «verontschuldigt voor alle bezorgdheden die ze veroorzaakt heeft». «Door slechte timing en de onverwachte oproep om te gaan klimmen, had ik per ongeluk mijn hoofddoek niet aan», schrijft Rekabi. «Ik ben nu op weg naar Iran, samen met mijn team, op het voorziene schema.» Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden Rekabi het statement schreef.

Amini

De protestbeweging in Iran begon een maand geleden, op 16 september, nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis overleed. Ze werd drie dagen eerder gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek niet had nageleefd. Het kwam tijdens de protesten vaak tot confrontaties met de Iraanse veiligheidstroepen en tientallen mensen hebben in die confrontaties al het leven gelaten.

