Apple werkt aan een abonnementsdienst voor apparaten waaronder de iPhone, dat meldt het persbureau Bloomberg. In plaats van eenmalig honderden euro’s te betalen voor een nieuwe telefoon of tablet, zal het toestel maandelijks kunnen betaald worden. De verwachting is dat het technologieconcern op het einde van dit jaar deze dienst beschikbaar maakt.

Apple werkt voor muziekdienst Apple Music en clouddienst iCloud al met maandelijkse betalingen. Daar zou deze nieuwe dienst op gaan lijken, je kan het wat vergelijken met het leasen van een auto. Ook zouden consumenten erdoor geholpen worden omdat zij minder geld in één keer hoeven te betalen voor een nieuw apparaat.

Apple zou door deze stap dan weer meer inkomsten kunnen genereren. Onlangs kwam het bedrijf ook al met een budgetvriendelijke iPhone. Daarmee lijkt het technologiebedrijf zich bewuster te worden van het betalingsprobleem dat mogelijk speelt in de hoofden van de consumenten.

iPhones wisselen

Apple zou al meerdere maanden aan dit project werken, waarbij ook besproken zou zijn om klanten van apparaat te laten wisselen zodra er een nieuwe versie uitkomt. Dat gebeurt doorgaans elk jaar.

Het project is volgens de Bloomberg-bronnen nog altijd in ontwikkeling en zou naar verwachting tegen het einde van 2022 of begin 2023 beschikbaar zijn. De prijs van een toestel wordt gespreid over 12 of 24 maanden en het maandelijkse bedrag zal afhangen van het type apparaat.

Lees ook

E-commerce fors gegroeid in België vorig jaar



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/apple-werkt-aan-abonnementsformule-voor-iphones