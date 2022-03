Voormalig Cercle-doelman Miguel Van Damme is na een lange strijd tegen leukemie overleden. Dat laat zijn vrouw weten op Instagram.

Vijf jaar lang heeft Miguel Van Damme gevochten tegen leukemie. In de zomer van 2020 viel echter het harde verdict dat de ziekte uitbehandeld was, twee dagen nadat Miguel te horen kreeg dat hij vader zou worden. In mei van vorig jaar werd zijn dochter Camille geboren.

Voorbeeld voor velen

Jammer genoeg heeft Miguel nu de strijd verloren. Hij werd 28 jaar. Zijn vrouw Kyana schreef een hartbrekend bericht op Instagram. «Onze allerliefste schat, papa is vannacht naar zijn laatste match vertrokken, een match die niet meer te winnen valt. Je bent heel langzaam van ons heengegaan, toch deed je het weer op je eigen manier… ijzersterk. Je hebt gevochten als een leeuw. We zijn zo dankbaar voor wie je was. Een voorbeeld voor velen. Je hebt me laten inzien dat opgeven niet bestaat, ook al was er maar dat ene kleine sprankeltje slaagkans, telkens weer opnieuw kwam je er te boven. Rust nu maar schat, je hebt het meer dan verdiend, je bent nu verlost van alle pijn. We zien je ontzettend graag. Dikke knuffel van je twee meisjes. Tot later», klinkt het.

Lees ook

Drummer van Foo Fighters had opiaten en antidepressiva gebruikt voor zijn overlijden



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/doelman-miguel-van-damme-overleden-je-hebt-gevochten-als-een-leeuw