18-jarig meisje overleden na CO-intoxicatie in Ganshoren

Het 18-jarige meisje uit Ganshoren dat zaterdagnamiddag in levensgevaar naar het ziekenhuis werd gebracht na een CO-intoxicatie, is overleden. Dat meldt het Brusselse parket. Haar moeder en jongere broertje verblijven nog steeds in het ziekenhuis. Ook zij waren bevangen geraakt, maar waren er minder erg aan toe.

De hulpdiensten werden zaterdagnamiddag opgeroepen voor een jonge vrouw die bewusteloos was geraakt in de badkamer van een appartement, aan de Landsroemlaan in Ganshoren. Uit de bevraging kon de 112-operator opmaken dat het ging om een CO-intoxicatie en er werden dan ook meteen de nodige brandweer- en medische middelen naartoe gestuurd.

Reanimatie

Het 18-jarige meisje werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze intussen overleden.

Moeder en broertje

Haar moeder en jongere broertje, die in hetzelfde appartement op het gelijkvoers woonden, waren ook bevangen geraakt en werden eveneens naar het ziekenhuis gebracht, maar hun toestand was minder ernstig. De bewoners van de flat op de eerste verdieping werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht, de bewoners van hogergelegen appartementen werden ter plaatse onderzocht.

Gasinstallatie

De oorzaak van de intoxicatie lag waarschijnlijk bij de gasinstallatie in het gebouw, en Sibelga heeft die na het incident afgesloten. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er precies is misgelopen.

