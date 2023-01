Tien doden bij schietpartij nabij Los Angeles tijdens Chinees Nieuwjaar

Bij een grote schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat zegt de politie van de stad Monterey Park aan Amerikaanse media. De dader is nog op de vlucht.

Zeker tien anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

Het incident vond zaterdag plaats rond 22.20 uur lokale tijd in Monterey Park, in de buurt van Los Angeles. Duizenden mensen waren bijeengekomen in de stad om het Chinees Nieuwjaar te vieren.

Politie aanwezig

Op beelden die verspreid worden op de sociale media is te zien hoe de politie massaal aanwezig is in de buurt.

Volgens de politie van Los Angeles County is de verdachte een man. Hij zou al op de vlucht geslagen zijn voordat de politie aanwezig was.

Nachtclub

Getuigen zeggen tegen de krant Los Angeles Times dat een man met een semiautomatisch geweer het vuur opende in een nachtclub. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen.

Monterey Park ligt op zo’n dertien kilometer van Los Angeles. Volgens de media waren daar eerder op de dag tienduizenden mensen samengekomen. In de buurt wonen veel mensen met een Aziatische achtergrond. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij begon.

Onbekende dader

Politiekapitein Andrew Meyer geeft meer uitleg over het incident. Volgens hem zijn er tien slachtoffers terplekke gestorven en tien andere slachtoffers naar ziekenhuizen in de buurt overgbracht. De dader blijft vooralsnog onbekend en is op de vlucht.

5 1/2 hours after the deadly Monterey Park shooting, we are learning 10 people have died with an additional 10 being treated at local hospitals. The suspect remains at large. Watch as Capt. Andrew Meyer from LA County Sheriff homicide gives an update More: https://t.co/riwvwCKguC pic.twitter.com/BVBsqKaSYg — KCAL News (@CBSLA) January 22, 2023





