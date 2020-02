Ladbrokes, Unibet, Betfirst, Napoleon Sports & Casino of StarCasino, de merknamen van aanbieders van kansspelen en sportweddenschappen zijn ondertussen op ons netvlies gebrand. Of we nu naar de plaatselijke krantenboer wandelen, of een wielerkoers bijwonen, gokreclame komen we overal tegen. Het liep zo de spuigaten uit dat de overheid de sector van de kansspelen strenge regels heeft opgelegd. Maar het aan banden leggen van gokreclame doen de sportclubs dan weer steigeren.

De komst van de online casino’s en online wedkantoren heeft niet alleen de sector en het internet dooreengeschud. In het straatbeeld schoten wedkantoren als paddenstoelen uit de grond, niet alleen in de steden, ook in middelgrote dorpen. De goksector wedt immers op twee paarden: ziet ze mogelijkheden in de online wereld dan zal ze ook uitbreiden in de echte wereld. Online gaat het de casino’s voor de wind en kent de sector exponentiële groeicijfers maar ook op de grond ontvangen de casino’s weer meer bezoekers. Uit het jongste jaarverslag (2018) van de Kansspelcommissie zien we dat online gokken stijgt met cijfers tussen 20 en 25% tegenover 2017 terwijl de offline markt lichtjes stijgt of stabiel blijft.

Er zijn dus budgetten voor nieuwe casino’s, voor renovatiewerken in de oude casino’s, en voor marketing. Veel marketing want dat is de enige manier om nieuwe spelers te lokken naar de online varianten. Affiches langs de weg, met publiciteit bedrukte wagens en reclamespotjes op televisie en online nieuwssites, alles wordt uit de kast gehaald. Het lijkt wel alsof het reclamebudget bodemloos is.

Om toch wat controle te hebben op deze snelgroeiende sector besloot de overheid in te grijpen. Het aantal Belgische online casino’s met een licentie is beperkt tot tien, de Nationale Loterij niet meegerekend omdat die niet onder het toezicht van de Kansspelcommissie maar onder de voogdij van de minister valt. In juni vaardigde minister van Justitie Koen Geens regels uit die gokreclame aan banden legt. De minister richt zich vooral op reclame voor sportweddenschappen, misschien niet toevallig net nadat Club Brugge bekendmaakte dat de voetballers shirts van Unibet zouden dragen.

Zo is gokreclame verboden op sportuitrusting voor minderjarige sportploegen en mag ze niet worden uitgezonden net voor en net na kinder -en jeugdprogramma’s, tijdens een pauze van een sportwedstrijd of voor 20 uur ‘s avonds als er geen sportwedstrijd plaatsvindt. Per reclameblok mag maar één aanbieder van kansspelen een spot uitzenden.

In cafés mogen nog maximum vier slotmachines staan waarbij je alleen met munten kan betalen. Die moeten uitgerust zijn met een eID-kaartlezer, net zoals de automaten van de Nationale Loterij waar je krasbiljetten kan kopen. De gemeentebesturen krijgen meer macht bij het verlenen van vergunningen voor gokkasten en het al dan niet toelaten van wedkantoren in hun gemeente. Geens wil het aantal wedkantoren terugschroeven van 684 tot 600 maar daar staat geen termijn op.

Critici vinden dat deze regels niet ver genoeg gaan. Zo heeft het geen zin om gokreclame tijdens een sportwedstrijd te verbieden als de atleten fungeren als uithangbord voor het casino. Tienerjongens dragen volwassen maten, dus voetbalshirts met gokreclame op en kijken naar sportwedstrijden waar hun idolen gokreclame dragen. De Hoge Gezondheidsraad pleit zelfs voor een totaalverbod op gokken.

Zo’n vaart zal het niet lopen want gokken brengt de staatskas een aardige duit op. Zo draaide de Nationale Loterij in 2018 een recordomzet van 1,3 miljard euro aan gokinkomsten, een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien staan ook de voetbalclubs niet te springen om deze lucratieve bron van inkomsten op te geven en argumenteren ze dat het wegvallen van deze sponsoring de clubs zal kapotmaken. Of dat het geval zou zijn, is twijfelachtig. Hetzelfde argument werd gebruikt in de Formule 1-sport bij het verbod op tabaksreclame.