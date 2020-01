In 2019 werden in Vlaanderen 63.298 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht, een stijging met 8,7 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van zelfstandigenorganisatie Unizo. Het gaat om bijna volledige cijfers voor 2019: wellicht komen er nog zowat 823 starters bij.

In totaal kwamen er in 2019 in het hele land 103.345 starters bij, waarvan 63.298 in het Vlaams Gewest. In absolute cijfers is de provincie Antwerpen kampioen met 18.475 starters. In relatieve cijfers spant Vlaams-Brabant de kroon. De provincie had in 2018 11.573 starters, een stijging met maar liefst 17,8%. Op arrondissementsniveau zijn Antwerpen, Gent en Halle-Vilvoorde het populairst: 4 op de 10 Vlaamse starters is in één van die arrondissementen gevestigd.

Omdat nog niet alle administratie is verwerkt, zijn de cijfers nog niet helemaal volledig. Volgens Unizo komen er wellicht nog 823 starters bij, wat het totaal voor 2019 op 64.121 zou brengen.

“Overheid kan en moet meer doen”

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche is de stijging te danken aan een beter imago voor ondernemers, een aantrekkende economie en regeringsingrepen zoals de lagere kmo-vennootschapsbelasting. Maar de overheid “kan en moet nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen”, vindt hij. Zo blijft de zelfstandigenorganisatie hameren op de nood aan een beter sociaal statuut voor zelfstandigen, met een gelijkwaardig pensioen als eerste prioriteit.

Unizo pleit ook voor een belastingaftrek van 20 procent voor eenmanszaken, aangezien 62,5 procent van de nieuw opgerichte bedrijven een eenmanszaak is. Een taak voor de nieuwe federale regering, aldus Van Assche.

