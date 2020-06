De wereldvermaarde anonieme kunstenaar Banksy heeft op Instagram zijn jongste werk onthuld. Het kunststukje speelt in op de golf van antiracismeprotesten die doorheen de Verenigde Staten en de wereld raast.

Afgelopen weekend verscheen het kunstwerk van Banksy op het Instagram-account van de straatartiest en politieke activist. Hij postte er ook een tekstboodschap bij: “Gekleurde mensen worden in de steek gelaten door het systeem. Het blanke systeem”, zo klinkt het. “Zoals een lekke afvoerbuis die het appartement van de benedenburen onder water zet. Dit systeem maakt van hun leven een tranendal, maar het is niet hun verantwoordelijkheid om het te repareren. (…) Dit is een blank probleem. En als blanke mensen het systeem niet herstellen, zal iemand naar boven moeten komen om de deur in te trappen.”

Het werk toont de vlag van de Verenigde Staten die verticaal uithangt aan een donkere muur. De rechterbenedenhoek van de vlag heeft vuur gevat door een brandende kaars onder de vlag. Links naast de kaars staat een fotokader met het portret van een onherkenbaar, zwart silhouet. Het tafereel is een herdenkingsplaats. Het kunstwerk verscheen afgelopen zondag op Instagram en werd tot op vandaag al zo’n 3 miljoen keer geliked.

De identiteit van Banksy blijft een goed bewaard geheim. Hij richt zich met zijn straatkunst en graffitiwerken al sinds begin jaren 90 op sociale en politieke thema’s. Vorige maand nog huldigde de artiest het gezondheidspersoneel dat zich wereldwijd uit de naad werkt tijdens de coronacrisis met het kunstwerk ‘Game Changer’. Een ziekenhuis in Southampton kreeg een tekening van een jongen die met een speelgoedpop speelt. De pop is een verpleegster met een cape, die daardoor de allure krijgt van een superheldin.

