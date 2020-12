Het is gebeurd: het allereerste coronavaccin van Pfizer en BioNTech is toegediend. De uitverkorene was de 90-jarige Noord-Ierse Margaret Keenan. De BBC laat weten dat ze daarmee voor zover bekend de eerste persoon ter wereld is die het vaccin kreeg buiten een onderzoeksomgeving. De inenting van Keenan vormt het startschot voor de Britse vaccinatiecampagne.

Margaret zei zich “zo bevoorrecht te voelen om als eerste” de prik te krijgen in het University Hospital in Coventry. “Dit is het beste vroege verjaardagsgeschenk dat ik kon wensen, want het betekent dat ik eindelijk kan beginnen uitkijken om tijd door te brengen met familie en vrienden in het nieuwe jaar, nadat ik het grootste deel van dit jaar alleen was. Mijn advies aan iedereen die het vaccin aangeboden krijgt is het ook te nemen – als ik dat op mijn 90 kan, dan jij ook.” Ook Londen verplicht de bevolking niet om zich in te enten.

40 miljoen dosissen

Op een vijftigtal plaatsen in het Verenigd Koninkrijk zijn centra opgericht waar 80-plussers en zorgpersoneel gevaccineerd kunnen worden. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land wereldwijd dat begonnen is met het toedienen van het Pfizervaccin, nadat de regulatoren het vorige week goedkeurden. Intussen zouden zowat 800.000 doses van het vaccin aangekomen zijn in het land. De Britten hebben 40 miljoen dosissen besteld, goed om 20 miljoen mensen in te enten. Die worden geleverd vanuit de Pfizer-fabriek in Puurs.

Rusland en China begonnen eerder al hun bevolking in te enten met de vaccins die in eigen land ontwikkeld werden.

