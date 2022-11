3 redenen waarom kerst de leukste tijd van het jaar is

Krijg jij ook helemaal een warm gevoel van binnen zodra je het eerste kerstnummer op de radio hoort of de eerste kerstballen in de schappen ziet liggen? Begin jij al in september met het bedenken van je kerstmenu en staat bij jou de kerstboom de dag nadat de Sint weer op de boot gestapt is? Dan ben jij ook een echte kerstfanaat. Het blijft een bijzonder gevoel, dat kerstgevoel. Waarom genieten we nou zo van deze feestdagen? Hieronder lees je drie redenen waarom kerst voor zovelen ‘the most wonderfull time of the year’ is.

Overal twinkelen sfeervolle lichtjes

Shoppen is altijd een bezigheid waar je gelukkig van wordt, maar in december wordt dat geluksgevoel nog een keer verdubbeld. Dat komt natuurlijk door de magische kerstsfeer in de winkelstraten en in de etalages. Want overal twinkelt de kerstverlichting je tegemoet en zie je de mooist versierde kerstbomen en romantische kersttafereeltjes. Op veel plaatsen is er een ijsbaan in de stad en mensen met armen vol cadeautjes haasten zich door de straten. En ook je eigen stekkie is natuurlijk volledig in kerstsfeer gehuld met de mooiste kerstdecoraties en kerstverlichting van kerstverlichtingbuiten.com, zoals smaakvol verlichte guirlandes of een twinkelend lichtgordijn. Kerstversiering en twinkellichtjes roepen bij veel mensen gelijk dat ultieme kerstgevoel naar boven. Wist je trouwens dat de allereerste verlichte kerstboom al in 1882 werd opgetuigd? Het is dan ook niet zo gek dat kerstverlichting en kerst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Culinaire hoogstandjes en klassieke kerstgerechten

De weegschaal kun je meestal na de feestdagen het beste even links laten liggen. Want er wordt wat af gesmikkeld in december. Dat begint natuurlijk al met chocoladeletters en pepernoten, en daarna vliegen de kerstbrunches, dinertjes en borrels je om de oren. En overal worden de lekkerste dingen geserveerd. Lastig om dan nog aan de slanke lijn te denken. Alle klassiekers komen natuurlijk voorbij; de carpaccio, garnalencocktail, de aardappelrozetjes en niet te vergeten het Viennetta ijs! Of komt bij jullie zoals ieder jaar het gourmetstel op tafel? Hoe dan ook, de kans is groot dat jij na de kerstdagen met een bolle buik ligt uit te puffen op de bank, nagloeiend van kerstgeluk natuurlijk. En die kerstkilo’s die werk je er natuurlijk in januari wel weer af omdat je voornemen zoals ieder jaar is om nu echt eens te gaan afvallen!

Nostalgische gevoelens, kersttradities en samenhorigheid

Iedere feestdag heeft natuurlijk zijn eigen tradities, maar op de een of andere manier spelen tradities tijdens de kerstdagen een nog grotere rol. In ieder geval genieten we er nog meer van. Het samen optuigen van de kerstboom terwijl op de achtergrond de kerst hits klinken, het kopen van cadeautjes voor je geliefden en die dan onder die mooi versierde boom leggen, de gezelligheid in de keuken tijdens het bereiden van het kerstdiner, dat ene gezelschapsspel dat jullie familie steevast speelt aan een lange keukentafel waar de kaarsjes branden en de kerstkransjes klaarliggen. Daarna volgt natuurlijk het gezellige kerstdiner waarbij je vader die ene grap maakt die hij ieder jaar maakt en je moeder zoals altijd haar wijn omstoot. Het zijn dingen die je vaak al jaren achter elkaar op die manier doet, waardoor het dat typische warme gevoel bij je oproept; nostalgie. Waarbij je terugdenkt aan al die gelukkige kerstmissen die voor deze gingen. Heerlijk om daar even bij weg te dromen en samen herinneringen op te halen. Tijdens de feestdagen lijkt de wereld op de een of andere manier gewoon wat zachter, ook als er geen pak sneeuw ligt. Mensen zijn liever voor elkaar en meer bereid om een helpende hand uit te steken. Wellicht dat daarom veel mensen denken ‘Why Couldn’t It Be Christmas Every Day?’