Dag Kenny, hoe heet jouw goed doel en wat is jouw job daar?

«Ik werk als Wish & Volunteer Administrator bij Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen. Wij vervullen de hartenwens van kinderen en tieners tussen 3 en 18 jaar die strijden tegen een levensbedreigende medische aandoening, want als ze geloven dat hun wens werkelijkheid kan worden, kunnen ze ook geloven dat ze beter zullen worden. Ik zorg voor de administratieve ondersteuning van de wensvervullingen en ben het aanspreekpunt van onze vrijwilligers.»

Wat is jouw drijfveer?

«Een ziek kind weegt op het gezin. Wij trachten steeds een waar gezinsmoment van onze wensvervulling te maken, zodat niet alleen het wenskind, maar ook het hele gezin even de dokters en ziekenhuisbezoeken kunnen vergeten. Wat is er mooier dan via je werk iemand al zijn zorgen even opzij te kunnen laten zetten?»

Hoe kan jouw goed doel geholpen worden?

«Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers en daarnaast hebben we nood aan mensen die een fundraisingactiviteit willen organiseren, omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften om wensen te vervullen. Wij nemen namelijk alle kosten die aan de wens verbonden zijn op ons.»

