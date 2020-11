Het programma Zoom beschikt over een functie die je baas kan laten weten of je bezig bent met het videogesprek. Dankzij ‘attention tracking’ krijgt de organisator van de videochat een melding als iemand 30 seconden niet naar het actieve Zoom-gesprek kijkt.

Nu heel veel mensen door de coronamaatregelen thuis moeten werken, zijn de videogesprekken met collega’s en je baas aan een stevige opmars bezig. Toch betekent dat niet dat je minder hard moet opletten als in een normale vergadering. Zo is er een functie in Zoom, een van de populairste programma’s voor videochats, die de organisator van een gesprek vertelt wie er niet aandachtig is. Dat is gevaarlijk, want de organisator is vaak je baas.

Enkel je baas kan de functie uitzetten

De functie heet ‘attention tracking’. Als je 30 seconden lang niet naar het actieve Zoom-gesprek kijkt, dan stuurt het programma een melding naar de organisator van de vergadering. Het is ook enkel die persoon die kan toestaan dat je de functie uitzet.

Volgens het bedrijf zelf is het voldoende dat een gebruiker «gefocust» is. «Dat betekent dat het scherm open staat en actief is», meldt Zoom aan Vice. Op zijn website stelt het bedrijf dat het gebruikers niet controleert via geluids- of videogegevens, maar hoe het dan wel kan ontdekken dat iemand niet aandachtig met het gesprek bezig is, wil het niet kwijt.

Zoom riep de functie naar eigen zeggen initieel in het leven zodat leerkrachten konden controleren of hun leerlingen wel bij de les waren. «Als Zoom op de computer van een leerling niet de app is die groot in het scherm openstaat, krijg je in de deelnemerslijst een klok-icoontje naast die naam te zien», aldus het bedrijf. «Dit kan handig zijn als je je leerlingen wil beoordelen op hun aanwezigheid.»

Het bericht Deze functie in Zoom vertelt je baas of je wel aandachtig bent verscheen eerst op Metro.