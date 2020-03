Ook in 2019 bleef het Belgische ziekteverzuim stijgen, vooral omwille van de gestage toename van het langdurig verzuim. Het kortverzuim steeg nauwelijks ten opzichte van 2018, maar is wel onderhevig aan onder andere het griepseizoen met pieken in februari en oktober. Het totale ziekteverzuim in België is verder gestegen tot gemiddeld 13 dagen per werknemer per jaar in 2019. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van bijna 700.000 werknemers bij ruim 20.500 Belgische bedrijven in de privésector.

Februari en oktober pieken

«De maand februari scoort hoog qua kortverzuim, maar ook oktober moet niet onderdoen. De griep speelt zeker een rol in ziekte van korte duur (minder dan een maand). Als we ook het langdurig ziekteverzuim (tot een jaar) meenemen, dan zien we dat de afwezigheden ook pieken in het vierde kwartaal. Organisaties kunnen op deze capaciteitsproblemen anticiperen,» stelt Katrien Cloet, Senior Consultant van SD Worx.

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers blijft toenemen. Concreet betekent dit dat de Belg in 2019 gemiddeld 12,9 dagen afwezig was door ziekte. Sinds 2010 ligt dit boven de 10 dagen per jaar. Ook het totale verzuimpercentage steeg de laatste vijf jaar met ongeveer 15%. Het totale verzuimpercentage drukt de verhouding uit van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzichte van honderd te presteren dagen. Op honderd te werken dagen, bleef de Belg in 2019 dus gemiddeld 5,88 dagen thuis door ziekte.

Grootte doet ertoe

Ook het aantal werknemers dat langdurig afwezig is, stijgt verder: 12,5% van de werknemers in de Belgische privésector zat vorig jaar tussen een maand en een jaar thuis wegens ziekte; vijf jaar ervoor (in 2014) was dit 10,7%. Dit percentage is in organisaties met meer dan 1.000 werknemers bijna dubbel zo hoog (15,7%) vergeleken met organisaties met minder dan 20 medewerkers (8,4%).

«Elke organisatie is gebaat bij extra inzichten in de factoren die het verzuim veroorzaken of versterken», gaat Cloet verder. «We raden aan de eigen cijfers te vergelijken met sectorgenoten of organisaties van dezelfde grootte. Een bedrijf in de productie of de zorg kent andere uitdagingen dan bijvoorbeeld een bedrijf in de retail. Een aantal sectoren met hoge totale ziektecijfers vandaag zijn retail, logistiek en transport, gezondheidszorg, landschapsverzorging en gebouwenbeheer en voedingsindustrie. De top vijf sectoren met laag ziekteverzuim ziet er als volgt uit: de ICT-sector, wetenschappelijk ontwikkelingswerk, juridische, boekhoudkundige diensten en bedrijfsbeheer, de creatieve sector en de energiesector.»

