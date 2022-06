Beleid voor transgender werknemers heeft dringend wat meer kleur nodig

Juni is Pride-maand: bedrijven hijsen de regenboogvlag, fleuren hun saaie grijze logo op met ditto kleuren en pakken uit met campagne rond inclusiviteit en anti-discriminatie. In de praktijk blijkt er echter nog heel wat werk aan de winkel om het bedrijfsleven queervriendelijk te maken: vier op de tien Belgische transgender of non-binaire werknemers namen al ontslag wegens een vijandige werkomgeving. Dat stelt onderzoek van Stepstone.

Stepstone bevroeg in 2021 121 transgender en non-binaire werknemers uit verschillende sectoren en stelde vast dat de regenbogen op de Belgische werkvloer maar bleekjes kleuren. Zo hebben bijna 4 op de 10 werknemers (39%) hun werkgever al verlaten omdat ze de werkomgeving als onvriendelijk of simpelweg vijandig ervoeren. In 2017 was dat ‘slechts’ 27%. Daarnaast zegt maar liefst 65% van de respondenten al eens gediscrimineerd te zijn op het werk vanwege hun transgender of non-binaire identiteit: een lichte stijging tegenover 2017 (62%). Bovendien zei meer dan 2 op 3 respondenten (68%) dat ze op een bepaald punt in hun carrière het nodig hadden gevonden om hun genderidentiteit en/of genderexpressie verborgen te houden voor collega’s.

Werkgevers

De cijfers spreken boekdelen, maar waar zit de ruimte voor verbetering? In de eerste plaats bij de Belgische werkgever, zo blijkt. Zo’n 6 op 10 (62,5%) zegt dat hun werkgever geen specifieke ondersteuning biedt voor transgender of non-binaire werknemers. «Werkgevers moeten zich bewust worden van hun mogelijke bijdrage aan het welzijn van transgender werknemers op het werk», zegt professor Genderstudies Joz Motmans (UGent) aan Stepstone. «Een expliciet transgenderbeleid op het werk is nuttig voor zowel bedrijven als werknemers, omdat het transparantie, zichtbaarheid en gelijkheid creëert.»

Bovendien hebben bedrijven die wel voldoende aandacht besteden aan een inclusief genderbeleid een streepje voor op de arbeidsmarkt: 42% van de respondenten zei actief op zoek te gaan naar bedrijven met een trans-vriendelijk beleid wanneer ze solliciteren.

Overheid