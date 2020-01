Brusselse werkzoekenden zijn erg enthousiast over werken of stage lopen in het buitenland. Bijna een kwart van hen is zelfs bereid om haast meteen te vertrekken. Dat blijkt uit een studie van Actiris.

Aan meer dan 2.000 werkzoekenden werd gevraagd of ze het overwegen om de landsgrenzen over te steken overschrijden voor werk. Bijna een kwart gaf aan zo goed als meteen te willen vertrekken.

«Werkzoekenden zijn absoluut niet bang van werken in het buitenland. Dat is goed nieuws, want zo’n ervaring is een extra troef op je cv. Wij moedigen kandidaten die dat willen aan om de sprong te wagen en kunnen hen helpen. Een avontuur in het buitenland vult de brede waaier aan oplossingen die we Brusselaars kunnen bieden heel mooi aan», zegt Jessica Mathy, verantwoordelijke van Actiris International. Die dienst begeleidt werkzoekenden die werkervaring in het buitenland willen opdoen, of dat nu een stage of een job is.

Extra taal leren

Werkzoekenden willen vooral werkervaring opdoen en hun vaardigheden verbeteren in het buitenland, zo blijkt uit het onderzoek. Nog andere beweegredenen zijn de drang om een extra taal te leren of een beter loon.

Zij die niet meteen staan te springen om België (tijdelijk) te verlaten, vermelden het vaakst dat ze hun vrienden en familie niet willen verlaten. Ze hebben het ook over de vermoedelijk hoge kost, de schrik om hun toegang tot een uitkering te verliezen of ook nog het gevoel dat ze te oud zijn om zich te wagen aan zo’n ervaring

Frankrijk

Volgens de studie zijn de populairste bestemmingen voor jobs Franstalige landen. Niet toevallig lokten Frankrijk (38%) en Canada, die de tweede plaats met Bulgarije moest delen (12%), de meeste Brusselse werkzoekenden in 2019. Ook voor stages is Frankrijk (33%) bij de Brusselaars in trek. Spanje (17%) volgt op de voet en Portugal (10%) sluit de top drie af.

Wie zijn de werkzoekenden die naar het buitenland trekken? • 47% is tussen de 18 en 30 jaar oud

• Bijna 1 op 5 is ouder dan 45

• 49% heeft maximaal een diploma middelbaar onderwijs

• 14% maakte hun middelbaar niet af

Top 3 van de jobs in

het buitenland Franstalig klantenadviseur Horecapersoneel (keukenbediende, hulpkok, chef, …) Animator in vakantieclub

