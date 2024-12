Relatie-experte waarschuwt voor veelgemaakte fout tijdens het daten

Een kleine, maar niet onbelangrijke tip voor de daters onder ons.

Je kent het wel: het begint met gezellige, lange gesprekken met iemand. Alles is leuk en interessant, maar ineens lijkt het allemaal te vertragen. Het gebeurt dan wel eens dat de persoon aan de andere kant gewoon reageert met een like of een duimpje. Mocht je daar onzeker van worden, luister dan even naar de raad van de Amerikaanse relatie-experte Sabrina Zohar. “Als jullie aan het chatten zijn en hij of zij begint alleen nog korte antwoorden te geven of het gesprek valt stil en ze reageren alleen door een bericht te liken, een hartje te geven of een duimpje omhoog, laat het dan gewoon zo”, legt ze uit in een TikTok-video.

Elkaar respecteren

Het komt erop neer dat de persoon in kwestie daarmee wellicht wil aantonen dat voor hem of haar het gesprek even afgelopen is. Dat kan je best respecteren. “Dit is geen uitnodiging om het gesprek koste wat kost gaande te houden of om iets te verzinnen waardoor ze beter reageren. Dat is hun manier om het gesprek af te ronden. Respecteer dat. En als ze het gesprek weer willen oppakken, laat ze dan contact met jou opnemen”, aldus Zohar. Sturen ze nooit meer een bericht? Dan was het waarschijnlijk niet meant to be. Reageren ze de volgende dag met een leuk verhaal? Dan weet je dat ze aan je hebben gedacht.

Foto: TikTok