Ex-K3’tje Klaasje viert verjaardag met straffe bikinifoto: “Die buikspieren!”

Op 2 maart van dit jaar werd Klaasje Meijer 30 jaar.

En dat zullen de meer dan 335.000 volgers van het voormalige K3’tje geweten hebben! Sporadisch deelt Klaasje nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op Instagram en dat was dus ook op haar verjaardag niet anders.

We zien de dame in bikini poseren op het strand. “‘Tram 3’ zeggen ze dan in België… 🥳🥳🥳”, voegt ze zelf toe aan haar post. Haar vele fans zijn er snel bij om van zich te laten horen, zo blijkt.

“Die buikspieren!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Gefeliciteerd”, klinkt het meermaals. “Die buikspieren”, gaat het verder. “Maak er een leuke dag van”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan!