Comédienne maakt HILARISCHE parodie op gewaagd filmpje van model: “Ik lach me kapot!” (video)

Celeste Barber is weer in vorm!

De comĂ©dienne doet het met zo’n 9.6 miljoen volgers meer dan behoorlijk goed op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe, vaak hilarische filmpjes. Zo is het niet de eerste keer dat Celeste Barber de draak steekt met modellen en hun vaak opmerkelijke filmpjes.

Dat is ook deze keer niet anders. Eerst zien we hoe een dame in pikante outfit het beste van zichzelf geeft op en rond een stoel. Nadien is het de beurt aan Celeste. En ook zij gaat er volledig voor… maar dan op haar eigen manier.

“Ik lach me kapot!”

Wederom zijn de reacties meer dan lovend over wat Celeste Barber heeft weten te presteren. “Ik lach me kapot”, klinkt het. “Schitterend”, gaat het verder. “Die laatste pose is geweldig”, besluit een fan nog. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan.