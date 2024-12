Tien originele Netflix-films om in de kerstsfeer te komen

Wie zegt dat je alleen kerstfilms op tv hoeft te kijken in deze tijd? Netflix komt deze vrijdag met ‘Carry-On’, een actiefilm die wordt afgespeeld op kerstavond. Om alvast in de stemming te komen, hebben we tien originele films op een rijtje gezet die perfect passen bij de feestdagen.

‘The Grinch’

Jim Carrey speelt de chagrijnige Grinch, een groenharig mormel dat kerst haat. Zijn plan? Alle cadeautjes stelen en Kerstmis verpesten. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet helemaal zoals gepland.

‘The Christmas Chronicles’

Sinds het overlijden van hun vader is Kerstmis bij de familie Pierce niet meer wat het was. Maar op kerstavond besluiten broer Teddy en zusje Kate om de kerstman in de val te lokken. Dat zorgt natuurlijk voor een hoop verrassingen!

‘Daddy’s Home 2’

Dusty en Brad willen hun kinderen een perfecte kerst bezorgen, maar dan komen hun eigen vaders langs. Wat begint als een gezellige feestdag, verandert al snel in hilarische chaos.

‘Klaus’

Jesper, de slechtste leerling van de opleiding voor postbodes, wordt naar een afgelegen eiland gestuurd. De bewoners liggen constant met elkaar overhoop, maar Jesper ontmoet de mysterieuze timmerman Klaus, en samen brengen ze de magie van kerst terug.

‘Jingle Jangle: A Christmas Journey’

In het stadje Cobbleton probeert speelgoedmaker Jeronicus Jangle zijn leven weer op te pakken na een grote tegenslag. De komst van zijn slimme kleindochter zorgt ervoor dat de vonk van magie weer gaat branden.

‘The Holiday’

Twee vrouwen, Amanda en Iris, ruilen van huis om even aan hun dagelijkse leven te ontsnappen. Maar in plaats van rust vinden ze romantiek en worden hun feestdagen allesbehalve saai.

‘Charlie and the Chocolate Factory’

Hoewel geen traditionele kerstfilm, is dit zoetigheid in filmvorm! Charlie wint een gouden ticket en krijgt een magische rondleiding door Willy Wonka’s beroemde chocoladefabriek. Perfect voor een knusse avond.

‘Let It Snow’

Een sneeuwstorm op kerstavond gooit de plannen van een groep middelbare scholieren compleet overhoop. Liefde, vriendschap en een hoop gekkigheid zorgen voor een warme afsluiter.

‘Happiest Season’

Abby wil haar vriendin Harper ten huwelijk vragen tijdens Kerstmis bij haar familie. Maar Harper heeft haar ouders nog niet verteld dat ze op vrouwen valt en dat zorgt voor de nodige ongemakkelijke situaties.

‘Holidate’

Sloane en Jackson zijn helemaal klaar met de druk van feestdagen als single. Hun oplossing? Elkaars ‘holidate’ zijn bij elke feestelijke gelegenheid in het komende jaar. Lekker luchtig en heerlijk romantisch!

Pak wat warme chocolademelk, een dekentje en kies je favoriete film!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube