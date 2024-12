‘The Wheel of Time’: eindelijk een voorsmaakje van het veelbelovende derde seizoen

Goed nieuws voor fans van ‘The Wheel of Time’: het derde seizoen gaat op 13 maart 2025 van start op Prime Video! Tijdens CCXP24 in São Paulo deelden showrunner Rafe Judkins en acteurs Josha Stradowski (Rand al’Thor) en Madeleine Madden (Egwene al’Vere) alvast een spannende blik op wat ons te wachten staat.

In dit nieuwe seizoen is de wereld in beroering. De Schaduw heeft zijn wortels stevig geplant en de strijd tussen Licht en Duisternis wordt steeds heftiger. Moiraine (Rosamund Pike) en Egwene zullen er alles aan doen om Rand te beschermen tegen zijn duistere lot. De serie, die gebaseerd is op de geliefde boekenreeks van Robert Jordan, volgt Rand al’Thor, een eenvoudige boer die ontdekt dat hij de wedergeboren Draak is. Zijn lot? De wereld redden… of vernietigen.

Licht en Duisternis

Na de gebeurtenissen in seizoen 2, waarin Rand Ishamael versloeg en werd uitgeroepen tot de Draak, stapelen de bedreigingen zich nu op. De Witte Toren is verdeeld, de Zwarte Ajah is op de loer, oude vijanden keren terug, en de laatste Verzakers zitten Rand op de hielen. Zelfs Lanfear, met wie Rand een ingewikkelde band heeft, speelt een grote rol in de keuzes die de balans tussen Licht en Duisternis kunnen bepalen.

Terwijl Rand steeds verder vervreemdt van zijn vrienden en zijn macht groeit, zullen Moiraine en Egwene alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat hij de Duisternis omarmt – hoe groot de prijs ook is.

Met Rosamund Pike (‘Gone Girl’) als Moiraine en Daniel Henney (‘Criminal Minds’) als Lan blijft de serie boeien met sterke personages en indrukwekkende verhaallijnen.

Seizoen 3 van ‘The Wheel of Time’ is vanaf 13 maart 2025 te zien op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube