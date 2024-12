‘The Six Triple Eight’: een ode aan de heldinnen van het 6888ste Bataljon

Acteur en regisseur Tyler Perry heeft zijn carrière opgebouwd rondom het vertellen van verhalen over sterke zwarte vrouwen. Met ‘The Six Triple Eight’ duikt hij in een uniek stukje geschiedenis: een groep van 855 Afro-Amerikaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun sporen verdienden als eerste bataljon van hun soort dat in het buitenland diende.

Deze vrouwen, die deel uitmaakten van het Women’s Army Corps, hadden geen wapens nodig om geschiedenis te schrijven. Hun missie? Een gigantische achterstand aan post sorteren en zorgen dat brieven van het thuisfront de Amerikaanse troepen in Europa bereikten. Ondanks discriminatie, seksisme en zware omstandigheden bleven ze vastberaden en maakten ze een enorme impact op het moreel van de soldaten.

De film, geschreven en geregisseerd door Perry, volgt Charity Adams (gespeeld door Kerry Washington), de commandant van het 6888ste bataljon. Het is een verhaal over doorzettingsvermogen, samenwerking en het doorbreken van barrières.

Sterrencast

Naast Kerry Washington schitteren onder andere Ebony Obsidian, Milauna Jackson, Sarah Jeffery, Susan Sarandon en Oprah Winfrey in de film. Met een originele soundtrack van Diane Warren, uitgevoerd door H.E.R., en choreografie van Debbie Allen, belooft ‘The Six Triple Eight’ een bijzondere kijkervaring te worden.

Een stukje vergeten geschiedenis

Tyler Perry brengt een belangrijk maar vaak vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis tot leven. Deze film is niet alleen een eerbetoon aan de kracht van deze vrouwen, maar ook een viering van solidariteit en moed. Net als ‘Hidden Figures’ laat ‘The Six Triple Eight’ zien hoe kleine daden een grote impact kunnen hebben.

‘The Six Triple Eight’ is nu te zien op Netflix.

