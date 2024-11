Spectaculaire blockbuster ‘The Fall Guy’ nu op Netflix te zien

Zes maanden na een wat moeizame bioscooprelease is ‘The Fall Guy’ nu te zien op Netflix. Een actiecomedy vol stunts, humor en grote namen. Maar is hij de moeite waard?

Colt Seavers is een stuntman die een gelukkig leven leidt met zijn vriendin Jody, een cameravrouw. Tot hij na een zware val zwaargewond raakt en zijn carrière én relatie opgeeft. Anderhalf jaar later krijgt hij een onverwacht telefoontje: tijd om terug in actie te komen!

Ode aan stuntmensen

Met sterren als Ryan Gosling, Emily Blunt en Aaron Taylor-Johnson zit het qua cast helemaal goed. ‘The Fall Guy’ is een ode aan stuntmensen, de helden achter de schermen van Hollywood. Het verhaal is simpel, maar dat is precies de bedoeling: lekker over the top, vol actie en grappige momenten.

Lekker gekke muziek

De soundtrack verdient een speciale vermelding. Denk aan een mix van humor, drama en een flinke dosis energie. Alles bij elkaar een perfecte cocktail voor fans van actiekomedies.

‘The Fall Guy’, die geregisseerd werd door David Leitch, speelt met alle Hollywoodclichés en doet dat met plezier. Ideaal voor een avondje ontspannen zonder nadenken. Kortom: Netflix op en genieten maar!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube